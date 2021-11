Corona ook spelbreker voor GOES; ook andere Zeeuwse clubs getroffen

Archief: Ruben Hollemans (foto: Orange Pictures)

Donderdag trainde het elftal van Kevin Hollander niet, omdat de oefenmeester van GOES 'geen enkel risico wilde nemen'. Het bestuur van de Bevelandse club liet toen weten in overleg met de KNVB te gaan over het doorgaan van de wedstrijd tegen ACV.

De voetbalbond heeft nu besloten een streep door ACV - GOES te zetten. Omwille van de privacy geven de Bevelanders geen namen van de besmette speler(s).

Ook het duel tussen Hoek en DVS'33 is om dezelfde redenen afgelast. In totaal gaan er dit weekend vier wedstrijden in de Derde Divisie niet door. Er ging ook een streep door SteDoCo - VVSB en DOVO tegen Excelsior'31. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald is nog niet bekend.

Zeeuwse clubs getroffen door corona

In de lagere klassen van het amateurvoetbal gaan er ook verschillende wedstrijden niet door vanwege corona. Het duel tussen Zaamslag en VCK in de 3e klasse A is afgelast en in de 3e klasse B wordt Kapelle - Krabbendijke dit weekend niet gespeeld. Ook Wemeldinge - Nieuwland in de 4e klasse A gaat niet door.