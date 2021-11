In de rij voor een griepprik: 'Soms even wachten, maar iedereen komt aan de beurt'

Mensen in de rij voor de griepprik in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

"De mensen die de griepprik niet konden krijgen gaan we later nog bellen voor een afspraak. De vaccins zijn bijbesteld, maar het kan even duren voor ze er zijn. Als de prik voor 1 december is gezet dan is dat op tijd", zegt één van de doktersassistenten in 's-Heer Arendskerke.

'Moeilijk inschatten hoeveel er nodig zijn'

Arjan Roest, huisarts in Middelburg en bestuurslid van het Zeeuws Huisartsencollectief zegt dat het moeilijk in te schatten is hoeveel prikken er precies nodig zijn. "We moeten die in juni bestellen en op dat moment maak je een inschatting van hoeveel je er nodig hebt. Het is mogelijk dat wanneer de opkomst op een bepaalde dag veel hoger is, dat er dan geen prikken meer over zijn. Dat valt niet helemaal uit te sluiten."

Vorig jaar was de vraag naar de griepprik ook hoog. "Je zag toen in de media verschijnen dat er een griepepidemie werd verwacht. Dan is de opkomst bij de huisartsen veel hoger. Uiteindelijk heeft vorig jaar iedereen die een prik wilde er een kunnen halen. Het kan zijn dat je even moet wachten, maar ik verwacht dat iedereen aan de beurt komt."

Extra bijbestellen

Zelf start Roest dinsdag met het vaccineren. "We hebben de hele maand november verschillende data waarop we ze uitdelen. We kijken in de eerste week naar de werkelijke opkomst en bestellen waar nodig bij."