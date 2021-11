Erfgoed onder de hamer in Goes: zeldzame sterkast uit 1690

De Zeeuwse Sterkast heeft z'n naam te danken aan de versieringen in stervorm, die zowel aan de binnenzijde van de deuren als aan de buitenkant zijn aangebracht. "Dit soort meubels zijn gemaakt in opdracht van welgestelde Zeeuwse burgers", zegt veilingmeester Arno de Jager.

Veilingmeester Arno de Jager bij de Zeeuwse sterkast. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

De binnenkant van de kast sober uitgevoerd. "Maar het ging de opdrachtgevers vooral om de pracht en praal aan de buitenkant, waarmee ze hun rijkdom lieten zien." De kans is groot dat deze kast van dezelfde maker is als het exemplaar in Veere. "Dat kan je zien aan de detaillering van het inlegwerk", aldus De Jager.

De binnenzijde van de Zeeuwse sterkast (foto: De Veilingcatalogus)

Veilingmeester Arno de Jager is best trots op het pronkstuk, en hij hoopt dat een koper het misschien zal schenken aan een museum in Zeeland, 'want tenslotte gaat het wél om Zeeuws erfgoed'.

Paarduizend euro

De Sterkast komt op 16 november onder de hamer, als onderdeel van de najaarsveiling met kunst en antiek. De startprijs is 5.000 euro. "Een relatief laag bedrag", moet de veilingmeester toegeven. "Maar in de antiekhandel is momenteel relatief weinig belangstelling voor dergelijke meubelen. Kasten die vroeger voor honderdduizend euro op een beurs stonden, gaan nu voor een paarduizend euro weg. Tijden veranderen", zegt hij.