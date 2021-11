'Vuurwerk afsteken is een traditie, daar moet je van afblijven'

Rotte, eigenaar van het Vuurwerkpaleis in Meliskerke, organiseert vuurwerkshows op muziek, maar verkoopt ook consumentenvuurwerk. Hij ziet het nog niet gebeuren dat Zeeuwen een georganiseerde vuurwerkshow omarmen als vervanging voor het zelf afsteken van vuurwerk.

"Ten eerste denk ik dat mensen de deur niet uit willen met oud en nieuw. Daarnaast denk ik dat het hier in de dorpen moeilijk wordt om één locatie uit te zoeken waar iedereen naartoe komt. Dat is in die grote steden toch anders."

Veiliger

De vuurwerkfanaat erkent dat een vuurwerkshow veiliger is dan dat mensen zelf vuurwerk afsteken. "Dat is allemaal professioneel vuurwerk. Zowel de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, de gemeente als de Veiligheidsregio bekijken alle plannen en geven daarna pas een vergunning af."

'Er komt een eind aan'

Toch lijkt het volgens hem onontkoombaar dat er een keer een einde komt aan het zelf afsteken van vuurwerk. "Je ziet toch dat de politiek wat linkser wordt en milieubewegingen komen in opstand. We krijgen wel wat tegenwind. Dus ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, misschien twee of drie jaar, maar er komt een keer een eind aan."

In oktober vond er een vuurwerkshow plaats in Zoutelande, maar de bezoekers hopen wel dat ze met oud en nieuw zelf weer vuurwerk mogen afsteken. "Zelf afsteken is zoveel beter dan een show van iemand. Zeker voor de jeugd, het geeft gewoon een kick. Het is een traditie, daar moet je van afblijven", zegt een van de aanwezigen.

Georganiseerd vuurwerk is veiliger

Een mevrouw op leeftijd is één van de weinigen die er anders over denkt. "Nu er zoveel incidenten zijn met dat vuurwerk zou het heel goed zijn voor de veiligheid van iedereen om het georganiseerd te doen."

Uit een landelijke enquête van Kieskompas onder 7.200 mensen in 2019 blijkt overigens dat 59,3 procent van de Zeeuwen tegen afsteken van consumentenvuurwerk is. Dat zijn dus zes op tien Zeeuwen.

Toeschouwers tijdens de jaarlijkse vuurwerkshow in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Haarlem hebben een algeheel vuurwerkverbod aangekondigd in hun gemeente tijdens de jaarwisseling. In Amsterdam bijvoorbeeld, komt er een groot centraal nieuwjaarsfeest op het Museumplein en professionele vuurwerkshows in ieder stadsdeel.

Zeeland te klein voor lokaal verbod

Voor Zeeland is het de vraag of een vuurwerkverbod op gemeentelijk niveau zou werken. De afstanden zijn klein, waardoor de kans bestaat dat mensen uit de ene gemeente waar het niet mag, naar de buurgemeente komen waar het wel mag.

Coronavirus

Vorig jaar mocht er geen vuurwerk verkocht en afgestoken worden omdat door het coronavirus de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog was. Dit jaar lijkt het erop dat er geen algeheel vuurwerkverbod komt.