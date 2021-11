Zieke essen in natuurgebied bij Smerdiek gaan tegen de vlakte

Zieke essen die zijn gekapt (foto: Omroep Zeeland)

De essentaksterfte zoals de ziekte officieel heet, is een landelijk probleem dat lang aan onze provincie voorbijging. "Onlangs heeft ie Zeeland toch bereikt en zie je dat op vele plekken de essen er ziek van worden", zegt Marijke Lieman, boswachter van Staatsbosbeheer.

Een es die door de ziekte is aangetast is makkelijk te herkennen. "In de zomer verliest de boom zijn blad en komen er dode takken in te zitten. En nu zie je scheuren in de bast ontstaan en dan is zo'n es ten dode opgeschreven."

Staatsbosbeheer heeft eerder dit jaar de ergste gevallen langs het fiets- en het wandelpad laten weghalen. "En toen bleek dat de bomen die gezond leken toch ook ziek waren", aldus Lieman.

Een zieke es vertoont scheuren in de bast. (foto: Omroep Zeeland)

De kap van de essen in de bosgebieden en langs de dijk van de Pluimpot zal ingrijpende gevolgen hebben. De andere bomen zoals eiken en populieren krijgen er een klap van mee en er ontstaan kale plekken. "We gaan opnieuw inplanten en op andere plekken hopen we dat door natuurlijke verjonging weer nieuw bos ontstaat, maar de komende jaren wordt de beleving toch anders."

Er is wel een pleister op de wonde. "Nu we hier toch bezig zijn leggen we voor de kinderen een speelzone bij de dorpskern aan en het orchideeënveld langs de kreek krijgt meer ruimte zodat de plantjes beter tot hun recht komen."

De werkzaamheden beginnen komende maandag. Van het gekapte hout worden onder meer trappen, keukenkastjes en bezemstelen gemaakt.