Terug in de tijd: bekijk een verdronken middeleeuws dorp in de Oosterschelde

"Er is bewust niet gekozen voor een bestaand dorp", zegt Johan van de Koppel van het NIOZ en bedenker van 'Een verdronken dorp in VR'. "Een echt dorp zou mensen er toe kunnen verleiden op onderzoek uit te gaan in de Oosterschelde. Dat mag niet en is bovendien gevaarlijk in verband met het tij."

Er liggen in het oostelijke gedeelte van de Oosterschelde meerdere dorpen die in 1530 door de Sint Felixvloed werden verwoest en onder het slik zijn verdwenen. Van de Koppel: "De verdronken dorpen zijn een van de kenmerken van de historie van Zeeland. En niet zichtbaar omdat ze onder water liggen. Je kunt er niet naar toe, dus hebben we het op deze manier mogelijk gemaakt."

Bezoekers kijken voor het eerst door de VR-bril (foto: Omroep Zeeland)

Met een QR-code die je scant op je telefoon kun je met een virtual reality-bril kijken naar bijvoorbeeld een dorp met een boerderij, een boerin en een koe. "We hebben ons laten inspireren op de verdronken dorpen Tolseinde en Nieuwlande." 'Een verdronken dorp in VR' is bedoeld voor iedereen die wil begrijpen hoe anders het landschap was vijfhonderd of duizend jaar geleden, en wat er in de loop der tijd aan dat landschap is veranderd.

De VR-wereld van het verdronken dorp en de film zijn te bekijken op de nieuwe website zeeuwsetijdreis.nl en in het OosterscheldeMuseum in Yerseke.