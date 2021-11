Een op iedere tien Zeeuwen is nu besmet geweest

Tien procent van alle Zeeuwen is officieel besmet (foto: ANP)

De RIVM-cijfers over het laatste etmaal laten een toename zien van 282 besmettingen, wel wat minder dan de cijfers van gisteren en eergisteren.

Tien procent is zoveel als heel Goes

Tien procent van het inwonertal, dus bijna 38.700 Zeeuwen, zijn dat er veel? Om een indruk te geven: het zijn ongeveer zoveel mensen als in de hele gemeente Goes wonen, qua inwonertal de vierde gemeente van Zeeland.

Drie steken er bovenuit

Die tien procent is ook maar een gemiddelde. Drie gemeenten stijgen er fors bovenuit, namelijk Tholen (inmiddels 14,1 procent van inwoners besmet geweest) en Reimerswaal, 16,9 procent besmet. Ook Kapelle heeft met 10,6 procent de de drempel van tien overschreden. Twee gemeenten hebben een cijfer nabij de tien: Middelburg en Goes.

De Najaarsgolf is in heel Nederland zichtbaar en in Zeeland is die met historisch hoge dagcijfers (deze week twee keer ruim boven de 300 besmettingen in één etmaal) ook sterk aanwezig.

Overlijdens en ziekenhuisopnamen

Anders dan in het begin van coronapandemie gaan de overlijdens en de ziekenhuisopnamen niet 'mee' in de snelle toename van de besmettingen. Er werden sinds het begin van de pandemie 877 Zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen, van wie de meesten ook weer zijn ontslagen. Maar in de laatste maand, dus tijdens de Najaarsgolf, zijn er 'slechts' 38 Zeeuwen met corona opgenomen.

Tijdens de Najaarsgolf zijn inmiddels vijf Zeeuwen overleden. Het totaalaantal overlijdens komt daarmee op 263.

