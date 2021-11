Zeeuwse Jan vanuit Aruba: 'het eiland wordt hier al kerstproof gemaakt'

"De afgelopen week zijn we weer gezakt naar 15 besmettingen", vertelt Jan. "Ook de ziekenhuisopnames worden minder. Er liggen hier nog zes patiënten op de covid-afdeling en vier op de IC."

Maar toch zijn er ook heel veel overeenkomsten tussen het eiland en onze Zeeuwse provincie, volgens Jan. Zoals de verkoop van kerstversiering, dat op Aruba, net zoals hier, al in volle gang is.

Luister hieronder het gesprek met Jan terug:

Jan vertelt vanuit Aruba

"De Dienst Openbare Werken, DOW, zorgen voor de versiering hier op het eiland. Langs de doorgaande weg langs de haven worden alle bomen voorzien van lichtjes rondom de stam. Daarnaast wordt ook een groot deel van de rotondes versierd met kerstlichtjes en beeldjes. Het eiland wordt kerstproof gemaakt."

Die lichtjes en beeldjes krijgen volgens Jan veel bekijks. "Ieder jaar wordt er een lijst uitgegeven welke rotondes of welke locaties mooie versieringen hebben. Iedereen wil daar dan heen om de versieringen te bekijken en dan sta je gewoon in de file!"

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken, maar om van z'n pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij oudere mensen naar de dagbesteding.