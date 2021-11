Zo werken de slimme verkeerslichten op de Deltaweg

De verkeersveiligheid en de doorstroom van verkeer op de Deltaweg tussen Goes en Colijnsplaat is al jaren een hoofdpijndossier voor de Provincie Zeeland. Er gebeurden de laatste jaren tientallen ongelukken op de N256, omdat de weg ongeschikt is voor het vele verkeer dat er langs komt.

Daarom is het een bewuste keuze om deze weg te kiezen als eerste Zeeuwse plek voor de slimme verkeerslichten. "Ik vond dit direct de beste weg om ze neer te zetten", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "We weten dat de Deltaweg druk is en ook verkeersonveilig. Dus de ideale plek om dit te gaan doen."

Problemen met ambulances

De Deltaweg is een tweebaansweg waar je niet in kunt halen. Daardoor lopen ambulances er vertraging op en hebben ook bussen het soms lastig om op tijd te komen. "Dus gaan we ervoor zorgen dat er een snellere reistijd is. Waar weinig verkeer aankomt zullen de lichten op rood staan en waar de slimme software (die in contact komt te staan met apps van weggebruikers) ziet dat er veel aankomt, op groen", legt Van der Maas uit. Op diezelfde manier kan een stoplicht dus ook zorgen dat het groen blijft totdat bijvoorbeeld een ambulance is gepasseerd.

Op de Deltaweg (N256) gebeurden de afgelopen jaren tientallen ongelukken (foto: Omroep Zeeland)

Eind 2022 moeten de slimme stoplichten op de Deltaweg werken. Van der Maas denkt dat het een belangrijke verbetering is voor de verkeerssituatie daar, maar niet de oplossing voor alle problemen. "De Deltaweg blijft de Deltaweg, maar we willen wel dingen verbeteren. Daarnaast zijn we bezig met een plan om de veiligheid en de doorstroming hier nog verder aan te pakken."

'Zoals nu kan het niet blijven'

"Dat verbeterplan moet ook in 2022 klaar zijn en uiteindelijk ligt de besluitvorming dan bij Provinciale Staten. In elk geval vind ik dat het niet zo kan blijven, want met name de verkeersveiligheid vraagt om forse verbeterstappen."

Lees ook: