Waarom zien we nu zoveel mooie luchten? We vroegen het aan onze weerman

Schapenwolkjes en zonsopkomst in Oost-Souburg (foto: Ria Brasser)

De kleuren komen volgens Jules vooral door een mix aan omstandigheden. "Neerslag speelt een belangrijke rol, maar ook de wind is cruciaal om deze kleuren te krijgen." Zo is er een middelmatige wind uit het noordwesten nodig en wat neerslag om schone lucht te krijgen. "Ook nachtbuien aan zee maken deze lucht schoon waardoor de ideale situatie ontstaat om prachtig ochtendrood te krijgen."

Te veel zout in de lucht

Een te harde wind kan roet in het eten gooien, vertelt Jules. "Dan komt er te veel zout in de lucht. Dan is de kans op mooi ochtendrood wel verkeken." Bij storm hebben we namelijk vaak te maken met lagere bewolking. "Om mooi ochtend- of avondrood te krijgen is hoge bewolking nodig."

Otheense Kreek bij Terneuzen (foto: Mirjam Vinke-de Vos)

De maanden oktober en november zijn wel de uitgelezen momenten om dit natuurverschijnsel te zien, volgens Jules. "Het is heel typisch voor deze tijd van het jaar. In de zomer zijn er geen buien, of juist hele zware onweersbuien boven zee. Die brengen geen schone lucht met zich mee." De weerman verwacht dat we deze mooie luchten de komende weken nog vaker zullen zien.

Toch is het in december wel gedaan met de pret. "Dan krijgen we veel koelere lucht wat ook weer voor andere weersomstandigheden zorgt. Het is dus echt iets voor deze paar maanden in het najaar."

Ochtendrood, water in de sloot

Er zijn ook genoeg gezegdes die over dit fenomeen gaan. "Het gezegde 'ochtendrood, water in de sloot' klopt eigenlijk in acht van de tien gevallen wel", vertelt hij. "Maar de komende tijd zal dat wel meevallen."

En of Jules er zelf ook enthousiast van wordt? "Ik vind het prachtig om te zien. Mijn ochtendwandelingen zijn nu precies tijdens zonsopgang. Daar geniet ik wel van. Ik neem ook altijd mijn fototoestel mee en dan schiet ik altijd wat mooie plaatjes."

Molenkreek in Schoondijke (foto: Nicole Hamelinck)

