Bezoekers van het Zeeuws Archief gaan ondergronds

Het thema van de open dag is 'Verbinding over water'. "Zeeland is bij uitstek een provincie waar verbindingen over water een grote rol spelen, dus daar zoomen we vandaag op in", legt archivaris Kees de Ridder uit. "We hebben mooie stukken voor de bezoekers uitgezocht."

Zeven keer de Zeelandbrug aan archief

Het Zeeuws Archief heeft drie ondergrondse depots waar in totaal 34 kilometer aan archiefmateriaal opgeborgen ligt. "Als we dan even bij het thema van vandaag blijven, verbindingen, dan praat je dus over zeven keer de Zeelandbrug, want die is vijf kilometer", zegt De Ridder trots.

De stukken van het Zeeuws Archief worden goed opgeborgen. In de ondergrondse depots is het altijd 18 graden. (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de rondleiding vertelt Kees de Ridder met veel enthousiasme de verhalen die bij de verschillende archiefstukken horen. "Dit is de brief van Jan van den Warck die in 1585 in geheimschrift werd geschreven en de stad Antwerpen, die toen hermetisch afgesloten was, uit gesmokkeld werd. Waarschijnlijk heeft de brief in een mantel gezeten of in een wandelstok. Je ziet de vouwen nog zitten. Een heel bijzonder stuk."

Een bunker vol geschiedenis

De aanwezige bezoekers, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen minder dan voorgaande jaren, genieten van de verhalen. "Dit zijn echt verhalen uit een spannend kinderboek en toch blijkt het ook echt gebeurd te zijn", vertelt een van hen. "Ik ben sowieso erg onder de indruk van het archief. Het is zo geordend en veilig afgesloten met die sluisdeuren. Echt een bunker waar veel geschiedenis ligt opgeslagen."

De meeste bezoekers zijn vooral verbaasd over de grootte van het archief. "Het is zo diep en groot. Ik had dit echt niet verwacht. Ik denk wel dat ik hier vaker naartoe terug moet om nog meer archiefstukken te kunnen bekijken."