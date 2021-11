Vestrock: kouder en op een andere plek, maar weer als vanouds

Deze editie werd omgetoverd tot Vestrock Downtown, alleen is het festival niet in de binnenstad. Dat was wel het oorspronkelijke idee, maar door werkzaamheden is Vestrock uiteindelijk uitgeweken naar een grote groene schapenwei aan de rand van de stad.

"Tuurlijk mis je een beetje het uitzicht op de Veste, maar ik ben blij dat het weer doorgaat", vertelt één van de vast bezoekers van Vestrock. "Het is alleen wennen dat het zo koud is. Anders lopen we met jurkjes, nu met dikke winterjassen."

Snelkookpan

Die kou is voor organisator Marcel Verhaar ook het grootste verschil. "Het is wat compacter en eigenlijk geeft dit weer het gevoel, zoals we ooit zijn begonnen." Voor de organisatie voelde het de afgelopen weken als een snelkookpan. In korte tijd is heel het festival uit de grond gestampt, met allerlei extra regels, die ook soms ook nog eens veranderden op het laatste moment. "Dit was echt belachelijk kort", zegt Marcel.

Joe Buck op Vestrock (foto: Omroep Zeeland)

Zo organiseerden ze onder andere testbewijzen voor bezoekers. Degenen die niet zijn ingeënt, konden zich op kosten van Vestrock laten testen. Het zijn allemaal extra uitgaven, waardoor ze hopen uit de kosten te komen. Volgens Verhaar is het altijd spannend: "Maar het belangrijkste is dat we weer een festival hebben."

Volgend jaar juni is er weer een normale editie van Vestrock. Als de coronamaatregelen het dan natuurlijk toelaten.

Vestrock gaat nog door tot middernacht met optredens van onder andere Chef'Special en Kris Kross Amsterdam.