Met een polsbandje café én sportclub binnenkomen: 'Voelt alsof je in een resort zit'

Het zijn van die bandjes die je ook bij festivals en evenementen om je pols krijgt. Maar nu bedoeld als coronabewijs. Ze zijn één dag geldig. Handig als je bijvoorbeeld ergens een koffietje doet, daarna nog wat winkelt en 's avonds uit eten wilt of nog de kroeg in duikt. Dan hoeven horecazaken niet per se je QR-code meer te zien, want het is in een oogopslag duidelijk dat je een coronabewijs hebt.

'Geeft een resortgevoel'

Er zijn twee plekken in het centrum van Middelburg waar je de bandjes kunt halen. Op de Markt en bij de Koorkerk. Bij de controlepost laat je je QR-code zien waarna je het bandje om krijgt. Mensen zijn enthousiast en vinden het een handige manier om toegang te krijgen tot de horeca. "Dit is een uitkomst voor alle partijen, denk ik. Ook voor de kroegeigenaren, die nu geen politieagent hoeven te spelen. Dat moment heb je nu hier bij het loket gehad", zegt een Middelburger die net een bandje heeft gehaald. "En de gasten krijgen een beetje een resort-idee en kunnen met hun bandje aan de bar shinen."

Polsbandjes ook voor in de kantine

De polsbandjes worden voorlopig alleen op vrijdagen en zaterdagen uitgegeven. Ook bij sportverenigingen in de gemeente worden ze gebruikt. Want ook daar moet je in de kantine een coronabewijs laten zien.

Andere Zeeuwse steden werken niet met de coronapolsbandjes.