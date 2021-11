Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 6 november

In de 3e klasse A won Veere met 4-1 van Nieuwdorp (foto: René van der Vliet)

Derde Divisie A

Hoek en GOES kwamen vanwege corona niet in actie. Slechts vier wedstrijden gingen wel door. FC Lisse is de nieuwe koploper door een 3-1 overwinning op Sportlust'46.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B

Kloetinge heeft opnieuw punten verspeeld in de 1e klasse B. De formatie van trainer Marcel Lourens hield aan het uitduel tegen XerxesDZB één punt over: 1-1. Valentijn van Keulen miste in de tweede helft een strafschop namens Kloetinge.

Terneuzense Boys verloor met 0-4 van Papendrecht. In de slotfase van de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Dennis de Nooijer drie tegengoals in een tijdsbestek van zeven minuten. Het was de eerste nederlaag voor Terneuzense Boys op eigen veld dit seizoen.

(foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E

Er werd maar liefst 35 keer gescoord in deze klasse. Alleen bij Walcheren tegen De Meeuwen werd het net niet gevonden.

De meeste doelpunten werden gemaakt door koploper MZC'11 uit Zierikzee, dat een makkelijke middag had bij 's-Heer Arendskerke: 0-8. Bij de Bevelandse ploeg kreeg keeper Eljo Dooge al na tien minuten een rode kaart. MZC'11 speelde de wedstrijd daarna eenvoudig uit.

Keeper Eljo Dooge van 's-Heer Arendskerke (rechts) wordt met een rode kaart uit het veld gestuurd in het duel tegen MZC'11. (foto: Peter Wijts)

Oostkapelle/Domburg rekende eenvoudig af met Serooskerke in de Walcherse derby. Het werd 4-0 door goals van Jens Kamphorst, Sjoerd Verhulst, Jochem Hazelaar en Jiri van den Hemel.

Keeper Dion Aerssens probeert een aanval van Serooskerke onschadelijk te maken (foto: Arthur Aerssens)

In de onderste regionen wacht SSV'65 uit GOES nog altijd op de eerste zege. Vanmiddag ging de ploeg van trainer Pim Bruins met 2-4 onderuit tegen DBGC uit Oude-Tonge.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A

Luctor Heinkenszand is de nieuwe koploper in de 3e klasse A door een 1-4 overwinning op De Noormannen in Westkapelle. Kevin van Iersel maakt de eerste twee treffers voor Luctor Heinkenszand.

Patrijzen won met 5-2 van GOES. De ploeg uit 's-Heerenhoek boog in de tweede helft een 1-2 achterstand om. Can Özgan scoorde drie doelpunten.

RCS won op eigen veld met 2-1 van Bevelanders door goals van Morad Bobouh en Roel Janse.

Morad Bobouh (l) opende de score voor RCS tegen Bevelanders (foto: Roy Dassen)

Nieuwdorp verloor ook de zesde wedstrijd van het seizoen (4-1 voor Veere). Nieuwdorp en Zaamslag hebben in deze klasse nog niet gewonnen dit seizoen.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B

De wedstrijd tussen koploper WHS uit Sint-Annaland uit Seolto uit Zevenbergen haalde het einde niet. Het duel werd na een half uur gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter. ook Kogelvangers tegen De Fender werd gestaakt na een blessure van de arbiter.

Duiveland uit Oosterland wint na een 0-3 achterstand met 4-3 van Klundert. NOAD'67 was op eigen veld kansloos tegen Prinsenland: 0-5.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A

Koploper VC Vlissingen heeft ook de zesde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Thomas Ragut won nipt met 2-1 van HKW'21, dat dit seizoen nog niet gewonnen heeft.

Apollo'69 uit 's-Gravenpolder blijft in het spoor van Vlissingen door een 6-0 zege op Cadzand.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B

Kruiningen blijft het erg goed doen. Vanmiddag won de koploper met 8-0 van buurman Hansweertse Boys. Joël Danielse maakte drie goals voor Kruiningen, dat een voorsprong heeft van vijf punten op SKNWK.

SC Stavenisse verloor met 4-0 van WIK'57 en wacht zes duels nog op het eerste punt.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse A vrouwen

De vrouwen van IJzendijke zijn de koppositie kwijt. Na vijf overwinningen op rij verloor IJzendijke vanmiddag met 5-2 bij Sporting'70 uit Utrecht. De wedstrijd werd een minuut voor tijd gestaakt wegens een zware blessure aan de kant van IJzendijke waarna de arbiter even later besloot om het duel definitief te beëindigen.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse G vrouwen

Een goede middag voor de Zeeuwse voetbalteams. WVV'20 uit Middelburg heeft met 1-3 gewonnen bij Noordeloos. DKS'17/FC Axel staat vierde na een 1-5 overwinning bij Willem II.

MZC'11 uit Zierikzee won met 1-0 van BZC'14 en staat op de zevende plaats.

(foto: Omroep Zeeland)