Reijnhout tweede in ATB-cup Oude-Tonge, winst voor Belg De Decker

Archief: De Decker (links) rijdt in Wemeldinge naar een tweede plek (foto: Omroep Zeeland) (foto: Omroep Zeeland)

De Decker en Reijnhout hielden het lang spannend, maar na in totaal zestien ronden kwam De Decker met ruim zes seconden voorsprong op Reijnhout als winnaar over de streep. Op ruime afstand werd Wouter Harteveld in zijn thuiswedstrijd derde, voor Diego Sandee uit Geersdijk en de Belg Maarten Meersschaert.

In de eerste twee wedstrijden van de wintercompetitie stond De Decker twee keer op het podium. Dat leverde hem in Wolphaartsdijk de leiding in het klassement op. Die verstevigt hij met de overwinning in Oude-Tonge. De Belg heeft nu 57 punten, Reijnhout is tweede met 54 punten.

Noor Dekker wint

Bij de vrouwen kwam Noor Dekker uit Serooskerke als eerste over de finish in Zuid-Holland. Astrid den Herder uit Goes eindigde op bijna veertig seconden als tweede en blijft leidster in de tussenstand.

De Zeeuwse ATB-wintercompetitie gaat op zaterdag 20 november verder met een wedstrijd in Burgh-Haamstede.