'Autoluwe boulevards geven Vlissingen volop nieuwe kansen'

"Ze zijn prachtig, onze boulevards", zegt wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen. "Je kunt er lekker uitwaaien... het is echt een parel van de stad." Maar dan wel zonder auto's, een groot deel van de zomer. "We willen de boulevards dan alleen nog maar toegankelijk maken voor voetgangers en fietsers, en de auto's weren."

Nieuwe kansen

Ondanks veel commentaar ziet de wethouder vooral nieuwe kansen. "We gaan de bestrating helemaal aanpassen zodat het echt een wandelboulevard wordt", zegt Stroosnijder. "En als de auto's verdwijnen, komt er veel meer ruimte. Voor grotere terrassen bijvoorbeeld en kiosken. Dat biedt ondernemers nieuwe kansen."

Het plan: De gemeente Vlissingen wil de boulevards 's zomers verkeersluw maken. De boulevards worden ingericht als wandelgebied waar dan alleen voetgangers en fietsers mogen komen. De bestrating wordt daarvoor aangepast. Het de bedoeling dat de nieuwe regels in 2024 ingaan. De gemeenteraad moet hier nog een definitief besluit over nemen. Het voorstel dat er nu ligt: - Boulevards Evertsen en Bankert zijn tussen 1 april en 31 oktober dagelijks gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 12:00 en 08:00 uur. - Boulevard de Ruyter is tussen 1 april en 31 oktober op zon- en feestdagen gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 12:00 en 08:00 uur.

Er zijn genoeg ondernemers die de plannen niet zien zitten, maar Brigiet Stellaard van de Belgische Loodsensociëteit is enthousiast. "Ik ben blij dat de gemeente er werk van maakt en dat het nog mooier zal worden dan het al was", zegt ze. "Dat het rondje Boulevard verdwijnt is misschien wel jammer, maar het wordt er straks alleen maar mooier op."

Dit beeld zullen we over een aantal jaren veel minder zien (foto: Omroep Zeeland)

Stellaard vindt wel dat er aan de hotelgasten gedacht moet worden. "We moeten wel gastvrij blijven. Een stukje verderop parkeren is volgens mij geen probleem maar we moeten er wel voor zorgen dat bezoekers niet met hun koffers door de binnenstad hoeven te slepen."

Geen gesleep met koffers

Volgens wethouder Stroosnijder is daar aan gedacht. "We werken er al jaren aan dat de meeste hotels ook aan de achterzijde goed bereikbaar zijn voor hun gasten", zegt hij. "Dat beleid zetten we door dus voor gesleep met koffers hoeven we niet bang te zijn. Het wordt prachtig, geloof me maar."