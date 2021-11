Nieuwe najaarsmode? Anoucha drukt QR-code op eigen kleding

Anoucha kwam een paar weken terug op het idee. Ze had zich ingeschreven voor de marathon van Rotterdam, waar ze vooraf een coronabewijs moest laten zien. Omdat ze bang was haar telefoon kwijt te raken, ging ze op zoek naar een alternatief en vond dat in het afdrukken van haar QR-code op haar kleding.

Drukker twijfelde

"De drukker moest wel even lachen", vertelt Baute. "Hij vroeg zich even af of hij het wel moest doen." Het eindresultaat is een grote QR-code op de achterkant van haar shirt en kleine versie op het sportbroekje.

Test mislukt: geen QR-check

Anoucha krijg hele leuke reacties, maar sommige mensen reageren toch een beetje ongelovig. Of het mag en of bedrijven het accepteren is nog niet duidelijk. Toen ze de proef op de som wilde nemen bij het zwembad werd er niet gecontroleerd op QR-codes.

Zelf denkt Anoucha dat dit misschien wel een gat in de markt is. Meer mensen zullen het vervelend vinden om altijd je telefoon mee te nemen, denkt ze. "Ik heb het zelf bedacht en ik vind het in ieder geval heel gaaf."