'Op naar de volgende!', paddenstoelen zoeken in Westerschouwen

De groep paddenstoelzoekers bestaat uit kinderen en volwassenen. Zij hebben maar een doel vanmiddag: zo veel mogelijk paddenstoelen vinden en Ine er van alles over vragen. Al na een paar meter is de eerste honingzwam gevonden. Na een korte uitleg over elke paddenstoel roept Ine meteen "op naar de volgende", want er is nog veel meer te ontdekken.

Spreekbeurt over paddenstoelen

De esdoornvlekkenzwam, spekzwoerdzwam en een gordijnzwam, om de paar meter lijkt er wel een paddenstoel te staan. Een van de meisjes tekent alle paddenstoelen na en schrijft hun namen erbij. "Ik wil misschien mijn spreekbeurt over paddenstoelen houden en wil dus niets vergeten."

Er worden driftig aantekeningen gemaakt voor een spreekbeurt over paddenstoelen (foto: Omroep Zeeland)

Bij alle paddenstoelen wist Ine te vertellen welk soort het was en hoe de paddenstoel is ontstaan. "Ik leer hier zo veel, sommige paddenstoelen heb ik ook nog nooit gezien", zegt Anneke Adriaanse uit Middelburg. "Ik doe samen met mijn man Jan mee om lekker in de natuur te zijn en wat meer te leren over de paddenstoelen. En met zo'n groep is het ook gewoon leuk."

'Mijn dag kan niet meer stuk'

Jan Adriaanse heeft zijn camera mee, want hij wil graag eens een hertengeweizwam op beeld vastleggen. "Die heb ik nog nooit gezien, dus dat zou wel mooi zijn." Ondanks het feit dat het volgens Ine niet zo'n best paddenstoelenjaar is, heeft Jan geluk. Na een klein stukje lopen ziet hij op een boomstam een hertengeweizwam. Hij gaat meteen door de knieën om er een foto van te nemen. "Wat is hij mooi. Mijn dag kan niet meer stuk!"

Een hertengeweizwam in Westerschouwen (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag welke paddenstoelen eetbaar zijn, geeft Ine altijd hetzelfde antwoord. "Je kunt ze allemaal eten, maar sommigen maar één keer, want dan ben je dood. Dus koop ze maar lekker in de winkel. En weet je, als je ze laat staan, heeft iedereen er plezier van. Op naar de volgende!"