Vlissingse 'Dokter Destiny' schittert in absurdistische serie Downtown

De meeste rollen in de serie Downtown worden gespeeld door acteurs met het syndroom van Down. Zij spelen de bewoners van het dorp dat in opstand komt tegen de politiek. Daar wordt ook het nodige geweld bij gebruikt: er zijn bloederige gevechten en er wordt zelfs geschoten. Rosalie vond die scenes geweldig om te doen.

Duinart

Rosalie is geen nieuwkomer in het acteervak. Ze speelt al jaren bij Duinart, een theatergroep van mensen met een beperking. Haar ouders houden voor haar een website bij waarop te zien is welke personages ze allemaal heeft gespeeld in het verleden. Via haar site hebben de makers van de serie haar ook gevonden, maar ze heeft ook auditie moeten doen. Ze kreeg de rol van dokter Destiny, een arts die niet al te te zachtzinnig met haar patiënten omgaat.

De tiendelige comedyserie Downtown gaat over de broers broers Dick en Dick. Zij hebben maar één doel: het winnen van een online game met als hoofdprijs 1 miljoen euro. Maar in hun dorpje Downtown is het onmogelijk om ongestoord te gamen. De broers willen niks met hun dorpsgenoten te maken hebben, maar als ze ontdekken dat de minister-president Downtown wil slopen gaan ze samen met de dorpsgenoten de strijd aan om hun dorpje te redden.

Iedere maandag komt er een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van NPO 3.