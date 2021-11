Niet eerder zoveel nieuwe coronabesmettingen

Coronatest (foto: ANP)

In de eerste week van november schoot het Zeeuwse besmettingencijfer op twee dagen boven de 300. Ook de andere dagen zat het aantal ruim boven de 200. Het heeft geresulteerd in het uitzonderlijk hoog weekcijfer.

Blauw: ziekenhuisopnamen

Helemaal onderaan is met de blauwe lijn het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen van Zeeuwen weergegeven. De cijfers zijn op de zelfde schaal weergegeven als de besmettingen. Daardoor wordt zichtbaar dat besmettingen en ziekenhuisopnamen geen gelijke tred houden. Tegenover de 1.921 besmettingen staan in de laatste week twaalf ziekenhuisopnamen.

In de grafiek is het aantal overlijdens in Zeeland weggelaten. Niet alleen omdat die cijfers zo klein zijn dat de lijn nauwelijks zichtbaar gemaakt kan worden. Ook omdat de RIVM-cijfers van overlijdens waarschijnlijk lager zijn dan het werkelijke aantal coronadoden.

Dodental waarschijnlijk hoger

Het CBS heeft op basis van gemeentelijke administraties uitgerekend dat het werkelijke dodental ongeveer 70 procent hoger is dan wat het RIVM meldt. Maar het CBS kan dat alleen voor Nederland als geheel uitrekenen, niet voor de provincies apart. Maar als je het landelijke cijfer toch bij wijze van schatting doortrekt naar Zeeland zouden de zes overlijdens in de najaarsgolf er in werkelijkheid circa tien kunnen zijn, gemiddeld dus twee per week.