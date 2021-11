Hotels en groepsaccommodaties nog steeds in de rode cijfers

Volgens Diana Korteweg Maris, projectmanager bij het Kenniscentrum Kusttoerisme, heeft de verblijfsrecreatie zich het afgelopen jaar in z'n totaliteit redelijk hersteld van de grote klap in 2020. "Weliswaar is het totaal aantal overnachtingen nog niet helemaal op het niveau van 2019, maar we komen wel in de buurt en dat is positief."

Op je hotelkamer met een afhaalmaaltijd

Het feit dat het aantal overnachtingen het afgelopen jaar weer is gestegen, is volgens Korteweg Maris voornamelijk te danken aan het goede seizoen van campings en vakantieparken. "Dat geldt niet voor de hotels en de groepsaccommodaties. Hotels ontvangen normaal gesproken veel buitenlandse gasten en door corona kwamen die niet."

"Daarnaast is de zakelijke markt stil komen te liggen," zegt Korteweg Maris, "dus die groep missen ze ook. En tot slot zijn mensen op zoek naar een accommodatie met eigen voorzieningen, want op het moment dat de horeca dicht is, ga je niet op je hotelkamer zitten met een afhaalmaaltijd."

Hoe het er de komende jaren voor de hotels uit gaat zien is onzeker, aldus Korteweg Maris. "Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact zal zijn op de lange termijn en hoelang deze sector nog te maken krijgt met omzetverlies. Gelukkig is er op dit moment in Zeeland nog geen faillissement aangevraagd door een hotel, maar of dat nog gaat gebeuren is de grote vraag."

"Het investerend vermogen voor de komende jaren is nihil", voegt ze toe. "Alle plannen die er waren voor modernisering en verduurzaming zijn voorlopig in de koelkast gezet. Ze hebben forse verliezen geleden en vooral de nieuwe hotels hebben het enorm moeilijk om hun hoofd boven water te houden."

Het was een goed seizoen voor de campings en vakantieparken, maar ze hebben nog geen vet op de botten." Diana Korteweg Maris - Kenniscentrum Kusttoerisme

Dat geldt overigens ook voor de groepsaccommodaties. "Kijk, als je het natuurlijk met de helft van het aantal overnachtingen moet doen ten opzichte van voor de crisis, dan is je omzet echt minimaal en dat heeft voor deze doelgroep flinke impact", aldus Korteweg Maris.

Geen vet op de botten

Ondanks dat de campings en vakantieparken wel een goed seizoen achter de rug hebben, wil dat niet zeggen dat ze ook financieel weer helemaal op het oude niveau zitten. "Ze hebben nog geen vet op de botten. Natuurlijk zijn ze erg blij met de resultaten van het afgelopen seizoen. Maar als je kijkt hoeveel verlies er vorig jaar geleden is, dat loop je niet in één seizoen weer in. Dat vet heeft dus nog even tijd nodig om te groeien", aldus Korteweg Maris.

Het strand blijft één van de trekpleisters om in Zeeland op vakantie te gaan (foto: Omroep Zeeland)

Het is volgens Korteweg Maris heel erg spannend wanneer er gekeken wordt naar de prognose voor het komend jaar. "Dat heeft natuurlijk alles te maken met de maatregelen die de komende winter zullen gelden en wat voor invloed dat heeft op het boekingsgedrag van de toerist. De afgelopen twee jaar waren het vooral de Nederlanders die onze provincie hebben ontdekt. Maar of deze groep blijft of toch weer naar het buitenland gaat, is nu nog onduidelijk. Het is afwachten of de buitenlandse markt volgend jaar alweer aantrekt."

Groei van het toerisme

Maar volgens het Kenniscentrum Kusttoerisme is de verwachting dat op de lange termijn de groei van het toerisme in Zeeland zich weer zal voortzetten. "En dan is het natuurlijk even afwachten of Zeeland daar goed mee om kan gaan", aldus Korteweg Maris.