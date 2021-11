Verwarde man bedreigt politie met mes

Bedreiging met mes (foto: Pixabay)

Rond 13.30 uur werd de politie opgeroepen omdat een man in de Calandstraat zou staan zwaaien met een mes in een voortuin. Bij aankomst bleek de verwarde persoon inderdaad te beschikken over een wapen. Omdat de man niet meteen mee wilde werken, trokken agenten uit voorzorg hun dienstpistool.

Dreigementen

De man gaf zich uiteindelijk over, maar dat ging gepaard met dreigementen richting de agenten. In een tas van de man werd even later nog een tweede mes gevonden. Hij is in verzekering gesteld en door een arts onderzocht.