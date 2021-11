Meer coronapatiënten in ziekenhuis: Zestien Zeeuwen en bovendien véél patiënten uit Dordrecht

Stijging van drie naar acht patiënten op de Zeeuwse ic's in drie weken tijd. (foto: Omroep Zeeland)

Van de 28 patiënten, komen er zestien uit Zeeland. De overige patiënten komen van buiten de regio, voornamelijk uit Dordrecht. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht meldt overbelast te zijn door een grote toename van coronapatiënten. In de regio Zuidwest zijn alle ziekenhuizen nu de coronazorg aan het opschalen. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg hoort de regio momenteel tot de drie zwaarst belaste regio's van Nederland.

Snelle opschaling coronazorg

Ziekenhuis Adrz in Goes verpleegt momenteel achttien coronapatiënten, de helft van hen komt uit de regio Dordrecht (voornamelijk) en Rotterdam. In drie weken tijd is het aantal patiënten snel gestegen van vier naar achttien nu. Het ziekenhuis heeft vorige week opnieuw een aparte afgesloten corona-verpleegafdeling ingericht en verwacht nog verder op te schalen.

Op de ic liggen zes coronapatiënten. Daarmee wordt de helft van het totaal aantal ic-bedden gebruikt voor coronapatiënten.

ZorgSaam tien procent minder operaties

Ook in ziekenhuis ZorgSaam is de coronazorg opgeschaald. Lagen er vier weken geleden nog twee coronapatiënten in het ziekenhuis, nu zijn het er tien. Van hen worden twee verpleegd op de ic. Het ziekenhuis in Terneuzen plant al tien procent minder operaties in om de coronazorg te kunnen blijven geven. Het gaat om niet dringende chirurgische en orthopedische ingrepen. Er worden geen operaties afgebeld.

Ziekenhuis Adrz schaalt de reguliere zorg vooralsnog niet af.