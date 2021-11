Roompot Vakanties installeert bijna vijfduizend zonnepanelen op kantoor en vakantieparken

Duizend zonnepanelen liggen klaar om op het dak van het hoofdkantoor geplaatst te worden. (foto: Omroep Zeeland)

Op het parkeerterrein van het hoofdkantoor liggen maandagochtend de pallets met de eerste zonnepanelen al klaar. Met deze zonnepanelen wil Roompot Vakanties de CO2-uitstoot verminderen. "Als bedrijf kan je hier niet omheen. We gaan gebruik maken van onze eigen stroom en alles wat overblijft, gaat terug naar het net", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve.

Ook bij vakantieparken

Het hoofdkantoor in Goes komt deze maand als eerste aan bod, vervolgens het magazijn dat ernaast ligt. Er komen bijna 1.000 zonnepanelen in totaal op deze daken. Daarna volgen de acht vakantieparken. De 3.600 zonnepanelen worden onder meer geplaatst bij Roompot Noordzee Résidence Cadzand-Bad, Roompot Kustpark Egmond aan Zee en Roompot Vakantiepark Aquadelta in Bruinisse. Deze operatie zal meer dan een maand duren.

Naast de zonnepanelen op daken gaat het bedrijf ook aan de slag met afval. Zo wil Roompot het afval en eenmalig gebruik van plastic halveren. "We vinden CO2 verlaging heel erg belangrijk, maar ook het verminderen van afval", aldus Van Outryve.

Niet inleveren op comfort

De bezoeker van een vakantiepark zal daar volgens de woordvoerder weinig last van hebben. Zo blijft er bijvoorbeeld een sauna in sommige huisjes en ligt er vloerverwarming. "De bezoekers hoeven niet in te leveren op hun comfort. Maar het is niet zoveel moeite om je afval in drie verschillende zakken te doen in plaats van alles tegelijk in één grote zak." Van Outryve heeft er alle vertrouwen in dat dit geen moeite kost voor de bezoeker.

Roompot start operatie zonnepaneel