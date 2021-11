Dorpsraad Hoofdplaat: 'Elke vrachtwagen die hier niet hoeft te zijn, is er één te veel'

Voor inwoners van Rapenburg (Vogelwaarde) gloort hoop: daar komt een rondweg voor doorgaand (vracht)verkeer (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad van Hoofdplaat komt samen met de werkgroep 'Biervliet een maatje groter' in actie tegen de veelal buitenlandse chauffeurs. Of beter gezegd, niet tegen de chauffeurs zelf, maar tegen hun onwetendheid over de beste route naar de bedrijven in Breskens.

Met borden langs de N61, een aanpassing van de navigatiesystemen en een briefactie richting ondernemers op bedrijventerrein Deltahoek, hopen de organisaties een einde te maken aan het sluipverkeer door de kernen.

Snelheid terug op weg door Driewegen

De doorgaande weg door Driewegen wordt op dit moment aangepakt, iets dat al jaren op het verlanglijstje van de inwoners stond. Het kruispunt met de Driewegenweg en Oudeweg krijgt een verhoging en ten zuiden van de buurtschap komt een lus in de weg. Bovendien gaat de snelheid terug van vijftig naar dertig kilometer per uur. Daarvoor was het nodig dat de gemeente Terneuzen een deel van de weg van het waterschap overnam.

Omdraaien is geen optie

Maar voorzitter René Verstraete van de dorpsraad Hoofdplaat verwacht niet dat ongenode vrachtwagenchauffeurs zich hier iets van aantrekken of dat de aanpassingen een barrière opwerpen om de route nog langer te kiezen. "Zij zullen, als ze eenmaal zijn afgeslagen bij de rotonde van Biervliet, niet meer omdraaien bij de wegversmalling bij Driewegen", weet hij haast wel zeker.

In Westdorpe klagen inwoners al jaren over de vele vrachtwagen die door de smalle straten rijden. (foto: Marina Govaert)

De dorpsraad protesteert al jaren tegen het ongewenste vrachtverkeer, dat voor veel trillingen zorgt. Al eerder heeft zij alle bedrijven op Deltahoek aangeschreven om de chauffeurs te wijzen op de beste route. Verstraete geeft aan dat veel Nederlandse chauffeurs inmiddels weten dat ze beter over de N61 naar Breskens (en terug) kunnen rijden, maar dat buitenlandse chauffeurs nog volledig vertrouwen op de routeplanner van hun navigatiesysteem en dus via Driewegen en Hoofdplaat worden geleid. "Elke chauffeur die hier niet hoeft te zijn, is er één te veel."

Instructie meegeven aan chauffeurs

Met een nieuwe briefactie willen de dorpsraad en de werkgroep ondernemers vragen om in hun laadopdrachten aan chauffeurs een instructie op te nemen over de route via de N61 en de rondweg van Breskens. Daarnaast dringen zij er bij Rijkswaterstaat op aan om verwijsborden naar Deltahoek 'in meerdere talen' langs de N61 te plaatsen.

Tot slot roepen ze de gemeenten op in contact te treden met navigatieleveranciers. Zij kunnen de kortste route die door de apparatuur wordt aangegeven, laten veranderen voor vrachtwagens.

