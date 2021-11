Corona in Zeeland: minder besmettingen dan gisteren

(foto: Omroep Zeeland)

Onderstaande tabellen laten de absolute en de relatieve cijfers per gemeente zien. Goes heeft met 35 nieuwe besmettingen de tweede plaats in Zeeland. Reimerswaal heeft al geruime tijd het hoogste relatieve cijfer. Vandaag blijken daar op iedere 10.000 inwoners 19,2 nieuwe besmettingen bij gekomen.

Schouwen-Duiveland het laagst

Verhoudingsgewijs heeft Schouwen-Duiveland het laagste besmettingscijfer: vandaag twee nieuwe gevallen op iedere 10.000 inwoners.

Per gemeente, absoluut

do 4 nov vr 5 nov za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov Borsele 18 19 19 19 24 Goes 34 38 38 36 35 Hulst 12 17 17 18 16 Kapelle 12 12 12 7 8 Middelburg 28 33 33 39 24 Noord-Beveland 3 5 5 3 3 Reimerswaal 51 38 38 34 44 Schouwen-Duiveland 30 23 23 28 7 Sluis 13 9 9 12 15 Terneuzen 49 41 41 30 28 Tholen 26 13 13 29 23 Veere 14 11 11 16 9 Vlissingen 24 23 23 20 22 totaal Zeeland 314 282 232 291 258

Per gemeente, per 10.000 inwoners

do 4 nov vr 5 nov za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov Borsele 7,9 8,3 8,3 8,3 10,5 Goes 8,7 9,8 9,8 9,2 9,0 Hulst 4,4 6,2 6,2 6,5 5,8 Kapelle 9,2 9,2 9,2 5,4 6,2 Middelburg 5,7 6,7 6,7 7,9 4,9 Noord-Beveland 3,9 6,5 6,5 3,9 3,9 Reimerswaal 22,2 16,6 16,6 14,8 19,2 Schouwen-Duiveland 8,8 6,7 6,7 8,2 2,0 Sluis 5,6 3,9 3,9 5,2 6,5 Terneuzen 9,0 7,5 7,5 5,5 5,1 Tholen 9,9 4,9 4,9 11,0 8,7 Veere 6,4 5,0 5,0 7,3 4,1 Vlissingen 5,4 5,2 5,2 4,5 4,9 totaal Zeeland 8,1 7,3 6,0 7,5 6,7

Het is inmiddels vier dagen geleden dat de dagcijfers boven de 300 uitstegen. Sindsdien blijft het onder de 300, maar nog wel aanzienlijk boven de 200. Toch is die betrekkelijke daling al een beetje zichtbaar in de zevendagenlijnen per regio.

Groei remt af

De groei in de Bevelanden (vooral als gevolg van de situatie in Goes en Reimerswaal) is nu aan het afremmen. Op Walcheren gaat de zevendagenlijnen zelfs omlaag.

De zevendagenlijn wordt ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd. Iedere dag wordt de optelsom gemaakt van de afgelopen zeven dagen. De lijn die zo ontstaat geeft een reëler beeld van de trend per regio dan alleen de dagcijfers. Want incidentele pieken en palen worden erdoor afgevlakt.