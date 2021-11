Schouwse politiek op de bres voor extra woonruimte en wasbare poepluiers

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland (foto: OZ)

Uit de bijdragen van de fracties die vanavond vanuit huis worden voorgelezen blijkt bezorgdheid over de woonsituatie op Schouwen-Duiveland. "Starters en doorstromers die een huis willen kopen, worden fors overboden door Randstedelingen. En het is ook niet meer uit te leggen dat statushouders voorrang hebben boven eigen inwoners bij de toewijzing van een sociale huurwoning", zegt fractievoorzitter Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Tijdens de algemene beschouwingen reageert de gemeenteraad op de programmabegroting van het college. Gemeenteraadsleden geven aan waar ze mee akkoord zijn, wat ze aangepast zouden willen zien en waar ze het niet mee eens zijn. Daarvoor kunnen ze voorstellen om de tekst te wijzigen (amendementen) of eigen standpunten (moties) indienen. Die kunnen, als ze aangenomen worden, gevolgen hebben voor het beleid.

Druppel op de gloeiende plaat

LSD dient een amendement in waardoor woningcorporatie Zeeuwland 25 sociale huurwoningen extra per jaar kan bouwen en gekoppeld daaraan even zoveel bestaande huurwoningen aan Schouwse starters moet verkopen. "Ik geef toe, het is een druppel op de gloeiende plaat, maar deze regeling is makkelijk te realiseren", aldus Lievense.

Het bestaande onderkomen van Brogum in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

De eenvrouwsfractie van D66 maakt zich tijdens de belangrijkste vergadering van het politieke jaar sterk voor de jeugd en voor cultuur. "Wat een feest, er komt voldoende geld voor een vernieuwd Brogum!", juicht de partij.

De fractie van de SGP is minder enthousiast dat er ruim 3,3 miljoen euro in de begroting staat voor het nieuwe poppodium. "Er ligt nog niet eens een plan", constateert fractievoorzitter Van der Pauw. Hij wil het bedrag schrappen en vindt dat een deel van het geld moet worden gebruikt om inwoners met een smalle beurs extra te steunen. De rest wil Van der Pauw gebruiken om gaten te dichten in de begroting. "Als alle moties en amendementen worden aangenomen schrijven we rode cijfers."

Geloofwaardigheid van de politiek

Fractievoorzitter d'Anjou van de PvdA stelt in haar bijdrage het fractiehoppen aan de kaak. Maar liefst drie raadsleden verwisselden van politieke partij in de afgelopen jaren. "Voor hun kiezers werden ze hierdoor uiterst ongeloofwaardig", schrijft ze. "... Wij denken dat dit verschijnsel een slechte invloed heeft op het vertrouwen in de politiek in het algemeen."

GroenLinks pleit voor wasbare luiers (foto: Milieu Centraal)

GroenLinks wijst op de gemeentelijke taak om de hoeveelheid afval per inwoner terug te brengen naar 150 kilo per jaar. Volgens de kleinste oppositiepartij is er een wereld te winnen als Schouwse baby's minder wegwerpluiers gaan dragen. In een motie staat dat de gemeente aan de slag moet gaan met wasbare luiers. "Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een abonnement", licht GroenLinkser Ruud van de Laar toe. "Je levert vieze luiers in bij de wasserij van de sociale werkvoorziening en krijgt er schone voor terug."

De algemene beschouwingen zijn maandag- en donderdagavond te volgen via de gemeentelijke website.