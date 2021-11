Wandelvoetbal in Spui: 'We staan op het veld, ruiken gras en hebben een bal. Beter kan bijna niet'

"Wandelvoetbal is landelijk een succes", zegt Peter Oggel, die voorzitter is van voetbalclub Spui. Bij de Zeeuws-Vlaamse club wordt wandelvoetbal al drie seizoenen aanboden. "Ik denk dat er ongeveer driehonderd verenigingen zijn, die deze spelvorm aanbieden. Dat betekent dat wekelijks ruim vierduizend oude mannen een balletje trappen."

HVV'24

In onze regio zijn er meer clubs die met wandelvoetbal starten. "Luctor Heinkenszand was drie jaar geleden de eerste. Daarna kwam Spui en inmiddels zijn er in Zeeuws-Vlaanderen vier clubs die dat doen", aldus Oggel. Zo is HVV'24 uit Hulst recent ook met wandelvoetbal begonnen. "En boven de Westerschelde zijn er ook al vier of vijf clubs", zegt Oggel.

Trainer Peter van Kouteren (l) geeft instructies aan de wandelvoetballers van Spui (foto: Omroep Zeeland)

Wandelvoetbal is een aangepaste vorm van de voetbalsport, die speciaal gericht is op ouderen. De teams zijn kleiner, de wedstrijden korter en er gelden andere regels. De belangrijkste regel is dat rennen niet toegestaan is. Er worden ook toernooien georganiseerd. Zo deed Spui aan grote toernooien in Roosendaal en Breda (NAC Breda Cup).

Er zijn plannen om Zeeuwse teams tegen elkaar te laten spelen. "Hans Boer van Luctor Heinkenszand heeft het wandelvoetbal in Zeeland geïntroduceerd. Hans is nu bezig om te kijken of de Zeeuwse ploegen een keer in de vier weken op verschillende locaties een toernooitje tegen elkaar kunnen spelen", zegt Oggel.

Fantastische groep vrienden

De wandelvoetballers van Spui trainen een keer in de week, op donderdag. De belangstelling is er, want er zijn 25 spelers lid.

Een van de spelers is Patrick Verhoosel (67) uit Westdorpe. Verhoosel was in het verleden profvoetballer bij Beveren en Club Brugge in België. Hij geniet ervan om wekelijks een balletje te trappen. "Dit is echt geweldig", vertelt Verhoosel. "We zijn al drie jaar bezig. We hebben een fantastische groep met vrienden onder elkaar. We staan op het veld, we ruiken gras, we hebben een bal. Beter kan bijna niet."

Er wordt fanatiek getraind door de wandelvoetballers van Spui (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn allemaal mannen van boven de 65 jaar. Als je dan nog op het veld staat, ben je echt liefhebber", zegt Verhoosel, die net zo fanatiek als vroeger is.

Sociaal aspect

Volgens Peter Oggel is wandelvoetbal een succes vanwege twee belangrijke aspecten. "Vanuit sociaal oogpunt. Het is heel gezellig. Er ontstaan nieuwe vriendschappen. Daarnaast telt ook het sportieve aspect. Ouderen moeten meer bewegen. Dat doen wij."

Brace

Oggel doet zelf ook mee, maar hij draagt wel een brace. Ter bescherming van zijn knie. "Die is kapot, maar ik kan er wel mee wandelvoetballen. Het hoort ook wel een beetje bij onze leeftijd, want als je goed kijkt lopen er meer met een brace. In mijn hoofd denk ik dat ik alles nog kan, maar in de praktijk is dat niet zo."