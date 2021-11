Zeeuwse Evelien over de strenge coronaregels in Oostenrijk. 'Ze noemen het een vrijetijdslockdown'

Evelien in de eerste Oostenrijkse sneeuw. (foto: Omroep Zeeland)

De aankondiging van de nieuwe regels leidde afgelopen weekeinde tot een stormloop op de vaccinaties, vertelt Evelien. "De vaccinatiegraad ligt net boven de zestig procent. Mensen die zich niet aan de regels houden, krijgen ook echt een boete. Ook een restauranthouder die niet controleert, kan een boete krijgen, van wel 30.000 euro."

Het is nog niet duidelijk hoe Oostenrijk komend seizoen omgaat met toeristen. "Iemand die gevaccineerd is of genezen, die mag gewoon komen, maar verder is het nog niet duidelijk. Ga er maar van uit dat je nergens kunt testen en dat je als ongevaccineerde geen skipas krijgt."

Evelien over de coronamaatregelen in Oostenrijk