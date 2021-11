Draagbare couveuse geschonken aan het Watersnoodmuseum

De couveuse is geschonken door Francien van Helden uit Dussen. "Ik heb de couveuse weer gekregen van een oude vrouw die zegt er mee gewerkt te hebben tijdens de Watersnoodramp." Ze is voor deze gelegenheid gekleed in de dracht van een baker (vroedvrouw), met een witte gehaakt kapje een zwarte blouse met een zwart-wit geblokte kraag en een geblokte rok.. "In de tijd van de ramp liepen de vrouwen er zo bij, het leek me wel passend voor nu."

Opklapbare roeiboot

Jaap Verseput uit Zonnemaire schonk een roeiboot aan het museum. "Hij lag ergens op zolder en ik dacht die kan beter naar het museum. De uitklapbare roeiboot werd tijdens de ramp gebruikt om onder meer mensen te redden." Het derde geschenk is een schilderij van Jan Meine Jansen dat hij maakte in 1953, met daarop een afgebroken boomstam en aangespoelde spullen die zich rond de stronk verzamelen. Het doek hing jarenlang in het gemeentehuis van Gorssel en is geschonken door de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.

Verder werden verhalen verteld over een Italiëreis die cadeau werd gedaan aan alle kinderen uit het rampgebied en het verhaal over piloot Piet Hoorweg. Dankzij zijn vlucht konden de eerste vreselijke beelden van de ramp worden vastgelegd.

