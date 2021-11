Stripboek uitgebracht over de tijd van de Vikingen in Zeeland

Het stripboek is een avonturenstrip over Vikingen op Walcheren. Het is het eerste dat uitkomt in een reeks van drie. Het gaat over Folchard, een 11-jarige Vikingjongen die aanspoelt op de kust van Zeeland. Hij wordt gevonden door monniken en meegenomen naar het klooster, waar hij christelijk wordt opgevoed. Zodra hij groot genoeg is, treedt hij als soldaat in dienst bij graaf Eggehard. "Folchard is in het verhaal fictief, maar graaf Eggehard woonde er toen wel echt", zegt uitgever en stripschrijver Marc de Lobie.

Plundertochten

Het verhaal speelt in de 9e eeuw. Er zijn aanwijzingen dat Walcheren toen belaagd werd door Deense Vikingen. Ze gebruikten Walcheren tientallen jaren als uitvalsbasis om vanuit Zeeland bijvoorbeeld Engeland en rijke steden als Gent en Antwerpen te plunderen. De Lobie heeft veel interesse in geschiedenis en dan vooral in Vikingen. "Zeeland heeft vrij vroeg last gehad van invasies door Vikingin en daarom leek het mij zo interessant. Er is nog te weinig bekend."

De Lobie heeft veel research gedaan voor zijn stripverhaal. De Vikingen waren in Zeeland, ze hielden vooral huis op Walcheren. Zo werd de belangrijke handelsnederzetting Walichrum, voor de kust van Domburg, in 837 door de Vikingen overvallen en geplunderd. Verslagen van deze aanval zijn opgetekend door monniken van de abdij van Fulda in de huidige Duitse deelstaat Hessen.

Vikingen verlaten Zeeland

In het tweede en derde deel van de stripboeken verlaten de Vikingen Zeeland en gaan ze naar Luxemburg, maar in het verhaal van de stripschrijver komen de Vikingen in het derde boek weer terug naar onze provincie.

