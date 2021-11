Bejaarde kampeerders in We zijn er bijna spekken toeristische sector West-Zeeuws-Vlaanderen

Toeristen in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Paul Hermans)

De nieuwe organisatie voor streekpromotie Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen heeft becijferd dat de regio alleen al in 2021 bij 12,5 miljoen lezers en kijkers in Nederland, België en Luxemburg en 3,8 miljoen in Duitsland op een positieve manier in beeld is gekomen. Als de gemeente Sluis of de ondernemers deze promotie-acties zelf hadden moeten inkopen, dan waren ze 260.000 euro kwijt geweest.

Vertroetelen

Ook influencers in blogs en op sociale media dragen bij aan de bekendheid van West-Zeeuws-Vlaanderen als regio waar het voor toeristen goed toeven is. Meer dan honderd ondernemers in de streek fêteerden afgelopen jaar de reisjournalisten in natura. Gezamenlijk gaven ze een denkbeeldig bedrag van 20.000 euro aan overnachtingen, uitjes en eten cadeau aan journalisten. Dat vertroetelen moet leiden tot een positief verslag van hun ervaringen, zo is de hoop. En dat is weer goed voor de promotie van de regio.

Als een olievlek

Komend jaar wil de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen de relatie met de pers dan ook verder aanhalen en daar nog meer ondernemers in de streek bij betrekken. Zij kunnen via deze productsponsoring hun steentje bijdragen aan de streekpromotie, zodat die zich als een olievlek gaat verspreiden.

De stichting komt met het verslag tegemoet aan de eis van de gemeenteraad van Sluis om inzichtelijk te maken wat de ondernemers zelf bijdragen aan de promotie van de streek. De raad wilde dit voorjaar na aanleiding van het opheffen van de VVV, het budget voor de streekpromotie niet in één keer uitgeven, maar in eerste instantie maar voor één jaar. Het kon niet zo zijn, vond een meerderheid van de raad, dat de gemeente de volledige 225.000 euro betaalt en de ondernemers helemaal niets. Voordat de VVV werd opgeheven, betaalden toeristische en recreatieve bedrijven namelijk een bedrag aan de VVV voor de gezamenlijke promotie.

Iedereen draagt steentje bij

Maar campingeigenaren, horecaondernemers, hoteleigenaren en middenstanders dragen wel degelijk - direct en indirect - bij, geeft de stichting aan. Niet alleen door de media op allerlei manieren in de watten te leggen, maar ook door advertenties te plaatsen in toeristische gidsen en op de fietskaart Ontdek de Zwinregio. Die hoeft de gemeente in het vervolg niet meer te betalen, maar kunnen volledig uit de advertentieverkoop worden betaald.

Chef-kok Sergio Herman wordt gezien als een ware ambassadeur van West-Zeeuws-Vlaanderen (foto: ANP)

Ook via het bestuur van de stichting komt indirect geld binnen, is het idee. De bestuursleden zijn ondernemers uit de hele gemeente. Hun vrijwillige inzet om Zeeuws-Vlaanderen te promoten, vertegenwoordigt een marktwaarde van 50.000 euro. Daarnaast doen de ondernemers in de streek zelf van alles aan marketing en promotie, wat niet alleen het eigen bedrijf maar de hele streek ten goede komt. Gewezen wordt op chef-koks Sergio Herman en Edwin Vinke die ware ambassadeurs van de streek zijn.

Ook musea profiteren mee

De stichting wijst erop dat door 'de kracht van samenwerking' de gemeentelijke bijdrage van 225.000 euro wordt vermenigvuldigd. Ook de musea en het cultureel erfgoed, die zelf niet zo draagkrachtig zijn, profiteren daarvan mee.

Meer dan genoeg toeristen

Het stimuleren van het toerisme ligt erg gevoelig in de gemeente Sluis. Veel inwoners vinden dat er inmiddels meer dan genoeg toeristen zijn en dat de balans de verkeerde kant uitslaat. Maar de stichting voert aan dat "de revenuen vanuit het toerisme ten goede komen aan de gehele gemeenschap", en niet enkel in de portemonnee van de ondernemers terecht komen.

Ondernemers in de toeristische sector zijn namelijk ook werkgever voor veel inwoners en ook andere bedrijven zoals hoveniers en supermarkten bestaan mede dankzij het toerisme. Ook sponsoren veel ondernemers de lokale sportvereniging of culturele evenementen. "Een ieder plukt hier de vruchten van."

Burgemeester en wethouders van Sluis bespreken dinsdag 9 november met de commissie ruimte of zij het gereserveerde bedrag van 225.000 euro voor komend jaar wil vrijgeven.

