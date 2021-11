Ondernemers Oostkapelle: 'Knap onze parkeerplaatsen op!'

Oostkapelle heeft vijf parkeerterreinen. In de dorpskern zijn er 't Dompje en de parkeerplaats bij de brandweerkazerne. Buiten het dorp aan de kust zijn drie grote toeristische parkeerplaatsen: De Vier Hoogten, Randduin en Westhove.

Oude parkeerplaats voor vrachtwagens

Arjan Maljaars, voorzitter van ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle laat de parkeerplaats bij de brandweerkazerne zien: "Dit moet echt opnieuw worden ingericht. Het is destijds ontworpen voor vrachtwagens. Met een betere indeling kun je meer auto's kwijt. Verder ligt het terrein er desolaat bij, het groen ziet er niet uit en er staan containers voor oud papier."

Een oude deur op een parkeerplaats in het centrum van Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Ook wijst Maljaars op een bord dat verwijst naar de parkeerplaats bij de brandweerkazerne. "Veel te klein", vindt hij.

De andere parkeerplaats in de dorpskern van Oostkapelle, 't Dompje, kan volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging ook efficiënter worden ingericht. Dan kunnen ook daar meer auto's parkeren. Parkeerplaatsen die op andere plekken op het dorp zijn verdwenen, worden op die manier meteen gecompenseerd.

'Parkeren in dorpskern moet gratis blijven'

Maljaars is wel blij dat parkeren op het dorp gratis blijft. "We hebben gasten uit andere kernen die hier hun boodschappen komen doen. Voor hen moet het gratis blijven." Bovendien ligt het parkeerterrein naast een begraafplaats en het is niet kies om bezoekers hiervan te laten betalen, vindt Maljaars.

In een eerder plan wilde de gemeente Veere juist wel laten betalen voor parkeren op het dorp, maar dat gaat vooralsnog niet door. "Met het oog op de verkiezingen van volgend jaar hebben ze dat teruggedraaid," zegt Maljaars.

Arjan Maljaars van de ondernemersvereniging in Oostkapelle pleit voor een betere bewegwijzering naar de parkeerterreinen (foto: Omroep Zeeland)

Over de grote parkeerplaats De Vier Hoogten aan de kust is Maljaars over het algemeen goed te spreken. De toiletten zijn schoon en gratis en er zijn veel parkeerplaatsen.

'Twaalf euro is de max'

Ook het maximale dagtarief van twaalf euro tijdens het toeristenseizoen vindt hij geen probleem: "Maar dat is wat ons betreft wel de max, anders gaan de gasten andere badplaatsen opzoeken en Oostkapelle mijden."

Toch moet de gemeente hier wel het onderhoud goed in de gaten houden als het aan Maljaars ligt. Hij wijst op de enorme plassen water die na een regenbui blijven staan.

Parkeerterrein het Dompje in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het parkeerbeleid in de hele gemeente Veere is dit jaar op de schop gegaan en ook volgend jaar komen er veranderingen. Morgenavond evalueert de gemeente een enquête die is gehouden onder inwoners en toeristen in de badplaats.

