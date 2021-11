Goedemorgen! Crystal meth, parkeren langs de kust en olievogeloefening

In Westdorpe werd vorig jaar een crystal methlab ontdekt (foto: HV Zeeland)

Parkeerterreinen in Oostkapelle moeten worden opgeknapt en beter onderhouden. Dat vindt de ondernemersvereniging op het dorp. Ook de bewegwijzering naar de parkeerplaatsen kan veel beter, waardoor onnodig rondjes rijden door toeristen wordt voorkomen. Het parkeerbeleid in de hele gemeente Veere is dit jaar op de schop gegaan en ook volgend jaar komen er veranderingen. Morgenavond evalueert de gemeente een enquête die is gehouden onder inwoners en toeristen in de badplaats.

Olievogeloefening

Op het strand bij Westkapelle worden vandaag 'olievogels' gevangen. Geen echte: de reddingsactie is een oefening, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Doel van de oefening is om een Kust Verzamel Punt te testen, een soort coördinatiepunt in het geval van een ramp waarbij mogelijk honderden vogels aanspoelen.

De suikerbieten zijn van het land - weerfoto (foto: Jo Dingemanse)

Het weer

Er is veel bewolking en vlak aan zee is er wat motregen. Vanmiddag blijft het droog, landinwaarts vanmiddag soms even zon. Het wordt 10 tot 12 graden, bij een matige en vlak aan zee, vrij krachtige (4-5) zuidenwind.