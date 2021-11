LIVE: rechtszaak tegen drugsmakers Westdorpe, verdachten zaten opgesloten in drugslab

Verslaggever Niels Schuurbiers twittert vanuit de rechtszaal over deze zaak:

Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de zaak die in Breda wordt behandeld. Hoe zat het ook alweer in deze zaak? Dit zijn de belangrijkste dingen die je moet weten:

Wie staan er terecht?

Er staan zes mannen terecht tussen de 31 en 57 jaar. Het gaat om twee Mexicanen (40 en 49 jaar), drie Dominicanen (31, 54 en 57 jaar) en een Nederlander (55 jaar). De laatste, een Tilburger, zit niet meer in voorarrest, evenals één van de Dominicanen die in Rotterdam woont. De rest zit nog wel in voorarrest, zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

In het drugslab Westdorpe werd crystal meth gemaakt (foto: HV Zeeland)

De vijf buitenlanders werden in het drugslab in Westdorpe opgepakt. Zij zijn waarschijnlijk niet de grote vissen, maar uitvoerders. De man uit Tilburg werd pas twee maanden later opgepakt.

Waar worden de mannen precies van verdacht?

De mannen worden verdacht van het bezitten en produceren van crystal meth én het treffen van voorbereidingshandelingen om deze synthetische drugs te verkopen. De periode dat ze hier mee bezig waren zou van 1 oktober tot 30 november 2020 zijn geweest. Het drugslab werd vorig jaar op 30 november ontdekt.

Volgens de tenlastelegging gaat het om ongeveer 278 kilogram crystal meth-kristallen en 350 liter crystal meth-olie.

Wat is crystal meth? Crystal meth is een van de straatnamen voor methamfetamine, een witte, kristalvormige drug die gesnoven, gerookt, geslikt en geïnjecteerd kan worden. De stof zorgt voor een langdurige roes van euforie, zelfvertrouwen en energie. De populariteit van crystal meth stijgt, waardoor ook het aantal verslaafden toeneemt.

Wat is de Zeeuwse link?

Het crystal methlab werd natuurlijk ontdekt in Zeeland, aan de Kreekdreef bij Westdorpe. Waarschijnlijk is voor deze locatie gekozen, omdat het om een rustige en landelijke locatie gaat waar de verdachten hoopten rustig hun gang te kunnen gaan.

Geen van de verdachten is echter afkomstig uit onze provincie. De bewoners van het perceel waar het drugslab werd gevonden, een man en een vrouw, zijn eerder ook opgepakt. Zij zijn nog steeds verdachten. Na de uitspraak in deze zaak, maakt het OM een beslissing over hun vervolging.

Het lab in Westdorpe staat bovendien niet op zich. Eerder werden ook laboratoria voor de productie van crystal meth in Vroomshoop, Baak en het Belgische Poppel ontmanteld. Het OM denkt dat er een internationaal opererend drugsnetwerk achter de vier drugslabs zit. In januari werden minstens negen verdachten door heel het land aangehouden hiervoor. Hun zaak speelt voor de rechtbank in Amsterdam, er zijn 23 dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling in 2022.

De loods in Westdorpe wordt zwaar beveiligd na de ontdekking (foto: HV Zeeland)

Welke straffen hangen de verdachten boven het hoofd?

Deze rechtszaak, waarbij het gaat om het produceren van drugs in een laboratorium, is zeker niet de eerste. In eerdere zaken kregen de uitvoerders, of 'koks', veelal celstraffen tussen de drie en vier jaar. Voor degenen die het drugslab leiden, zijn de straffen hoger, vijf tot zes jaar cel.

De rechtbank weegt bij het uitdelen van de straffen mee dat er grote risico's verbonden zijn aan de opslag en het verwerken van chemicaliën voor de omgeving en dat drugs een gevaar zijn voor de volksgezondheid. De proceshouding van verdachten kan ook nog invloed hebben op de straf die wordt opgelegd. Zwijgt een verdachte of bekent hij?

Zo zag het drugslab in Westdorpe eruit (foto: Politie Zeeland)

Waarom duurt de rechtszaak drie dagen?

Het gaat om zes verdachten en dat is veel. Daarnaast zijn vijf van de zes verdachten afkomstig uit Mexico en de Dominicaanse Republiek. De hele rechtszaak zal dus vertaald moeten worden in het Spaans door tolken. Dat neemt veel tijd in beslag.

Waarom speelt de zaak in Breda en niet in Middelburg?

De rechtbank Zeeland/West-Brabant heeft twee locaties waar strafzaken behandeld worden: Middelburg en Breda. In principe worden rechtszaken die in Zeeland spelen in de rechtbank van Middelburg behandeld. Dat is echter anders voor zogenaamde ondermijningszaken, waar de productie van drugs ook onder valt.

Voor deze zaken die vaak veel onderzoek vergen, is een speciale Ondermijningskamer opgericht waar bepaalde deskundigheid is gebundeld. Deze rechtszaken spelen in Breda. Ook het feit dat de zittingszalen in Breda beter toegerust zijn op zaken met veel verdachten en extra veiligheidsmaatregelen speelt een rol.