Zeeuwen verdeeld over afsteken van vuurwerk rond jaarwisseling

Vuurwerk in Goes op 1 januari 2021 (foto: Jaco Verburg)

Dat de meningen uiteenlopen, zie je heel duidelijk terug in de cijfers. De helft van de mensen vindt dat we deze traditie zo snel mogelijk gedag moeten zeggen. "Het is beter voor het milieu." Ook het welzijn van huisdieren is iets waar veel van onze volgers zich zorgen over maken. "Mijn honden durven niet meer naar buiten en doen hun behoefte binnen uit angst."

Daarnaast wordt ook het argument naar voren gebracht dat er veel ongelukken gebeuren tijdens de jaarwisseling. Zo zegt iemand: "Ik vind het prachtig om te zien, maar het geeft veel overlast en gewonden." Iemand anders voegt daaraan toe: "Het is geen veilig vuurwerk meer. Het zijn complete bommen."

Slechts één keer per jaar

Toch zijn er ook veel mensen die het een groot gemis zouden vinden als de jaarwisseling niet afgesloten wordt met vuurwerk. "Waarom een traditie verpesten? Het hoort bij Nederland. We waren hier zo bijzonder in. Zo jammer dat deze traditie om zeep wordt geholpen," schrijft iemand. En: "Gewoon na 18.00 uur vuurwerk afsteken is altijd leuk!" En dat tijdstip is volgens sommigen ook nog onderhandelbaar: "Als het alleen om 00.00 is, zou er veel minder overlast zijn."

De voorstanders vinden dat een keer in het jaar vuurwerk afsteken geen probleem moet zijn. "We doen dit maar één dag per jaar. En de CO2-uitstoot... We vliegen voor ons plezier naar de ruimte... De laatste dag van het jaar hoort afgesloten te worden met mooi vuurwerk! Is toch mooi!"

Vuurwerkshow door gemeente

Er zijn ook mensen die actief meedenken over hoe oud en nieuw anders ingevuld kan worden. "Het is een traditie die heel mooi kan zijn. Alleen het knalvuurwerk moet verboden worden." Een andere volger stelt dan weer een andere oplossing voor: "Het zou beter zijn als er een vuurwerkshow geregeld wordt door de gemeente. Dat is mooier en er zijn veel minder ongelukken."