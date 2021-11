Wandelen met verhalen van grensbewoners: deze kunstprojecten krijgen tonnen subsidie

Tamara Esseling en Kris Drieghe van stichting Hrins (foto: Omroep Zeeland)

Tot het eind van het jaar kunnen er nog aanvragen worden gedaan. Inmiddels hebben tien kunstprojecten in de breedste zin van het woord al subsidie gekregen. Dat betekent dat er nu nog 100.000 euro subsidie beschikbaar is voor andere kunstprojecten.

Eén van de subsidieprojecten is 'Bos-Grens', een muzikale wandeling met verhalen van bewoners uit de grensstreek als rode draad. Dit initiatief van Stichting Hrins heeft 38.671 euro ontvangen.

Luisterbankjes

De klankwandeling van ongeveer zeven kilometer slingert heen en weer over de grens in en rond het Clingse Bos. Bij een aantal luisterbankjes langs de route hoor je via een koptelefoon interviews met lokale inwoners. Zij vertellen over de regio en het wonen op de grens.

De afgelopen jaren zijn in het Clingse Bos heel veel bomen omgevallen die waren aangetast door een kever (de letterzetter), die bomen gebruikt Hrins voor dit project. Duurzaam gebruik van materialen dus.

Vlaanderen had eerder ook al subsidie toegekend aan dit project omdat het Clingse Bos ook bij het Vlaamse De Klinge ligt. Volgens de stichting hét bewijs dat in dit project de krachten gebundeld zijn voor cultuur in de grensstreek.

De andere negen culturele projecten in Zeeland die al geld hebben gekregen zijn in willekeurige volgorde:

Design-research erfgoedkeuken Schelde Delta

Foodcurators, 15.330 euro

De Foodcurators willen samen met Erfgoed Zeeland onderzoeken hoe verleden, heden en toekomst in de Schelde Delta verbonden kunnen worden door middel van voedsel.

De Badgasten

Stichting Badhuis Middelburg, 14.436 euro

Het Badhuis wil samen met drie ZZP'ers in de culturele sector onderzoeken hoe een sterke beroepspraktijk eruitziet. Bijvoorbeeld, hoe kun je publiek, klanten of fondsen werven voor je creatieve product of kunstwerk?

Hoogtij Festival 2022

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Groede, 22.000 euro

Het Hoogtij Festival in Groede is een festival met kwalitatief hoogwaardige klassieke muziek. Op verschillende locaties in de dorpskern van Groede vinden gedurende twee dagen concerten en optredens plaats.

De Baaierd

Stichting Rimpelingen, 43.857 euro

Een herkenbaar podium voor Zeeuwse woordkunstenaars in brede zin en een plek waar jong talent wordt verwelkomd, aangemoedigd en begeleid.

Zomermuziek Zeeland

Zeeuwse Concertzaal, 50.000 euro

Zomermuziek Zeeland Zeeuwse Concertzaal. Een 'International chamber music academy' met drie onderdelen: Zomermuziek Zeeland (een muziekfestival en masterclasses), Opus M (drie jonge componisten krijgen een opdracht) en De Muze in Middelburg (een film over de muziek in Middelburg in de vorige eeuw).

Zeeland Schrijft van Jan Vantoortelboom (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland Schrijft

Schrijfvrijer, 44.450 euro

Het literair schrijfhuis van auteur Jan Vantoortelboom en de ZB Bibliotheek willen gezamenlijk een meerjarig schrijfproject voor jongeren vanaf het 4e jaar voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

PopMonument Middelburg/Veere

SWM, 50.000 euro

PopMonument is een culturele ontdekkingsreis door monumentale steden. Bezoekers en bewoners worden uitgenodigd om de rijke geschiedenis van de stad te ontdekken. PopMonument doet dit met een muzikale route door de stad. In het najaar van 2022 in Middelburg en Veere.

Waterkaravaan

Stichting Door de Wind, 48.480 euro

Het plan is om het schip Vrijbuiter tussen verschillende festivals, kunstmanifestaties, galerieën en musea te laten varen als vlaggenschip van al die cultuur die Zeeland te bieden heeft. Zo zal het schip uitgroeien tot verbindende factor tussen diverse locaties binnen en buiten Zeeland.

Smaak van de kustgeschiedenis

Stichting Delta Cultureel, 25.200 euro

Het Museum Veere wil de geschiedenis van Zeeland in het algemeen en die van Veere in het bijzonder via smaak en geur voor het voetlicht brengen voor zoveel mogelijk mensen.