Protest tegen coronatoegangsbewijs voor Zeeuwse Dag (die al geweest is)

Zeeuwse Dag in Den Haag, met o.m. gedeputeerde De Bat en burgemeester Van Merrienboer van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op een lobbybijeenkomst van de Provincie Zeeland die op 2 november werd gehouden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag was het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Forum voor Democratie en Pro Zeeland zijn tegen het CTB, omdat het naar hun mening ongevaccineerden en mensen die zich niet willen laten testen op corona uitsluit. De partijen vinden dat zij op deze manier als volksvertegenwoordigers zijn uitgesloten van een provinciebijeenkomst.

PS beslissen over wel of geen debat

Tijdens de komende vergadering van Provinciale Staten op donderdag en vrijdag vragen FVD en PZ om een interpellatiedebat om opheldering te vragen over de gang van zaken. Maar tijdens een persbijeenkomst vanmiddag liet commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, weten dat Provinciale Staten zelf bepalen of zo'n debat er komt of niet. Daar zou dan een meerderheid voor moeten zijn.

'Discriminatoire handelswijze'

In een brief aan het provinciebestuur motiveert FVD-Statenlid Martin Bos de vragen van zijn partij en van Pro Zeeland: "Wij zijn van mening dat GS (Gedeputeerde Staten, red.) zich moeten verantwoorden voor deze discriminatoire handelswijze. Dat hier sprake is van discriminatie staat buiten kijf, maar onze fracties zijn van mening dat het ongerechtvaardigde discriminatie is. Dat kan en mag natuurlijk niet. Aan deze verschrikkelijke praktijken moet dan ook snel een einde komen."

Statenlid voor Forum voor Democratie Martin Bos (foto: Omroep Zeeland)

FVD en PZ willen onder andere weten waarom Gedeputeerde Staten gekozen heeft voor een locatie waar het CTB werd toegepast. Ook vragen ze of de provincie Zeeland in de toekomst vaker bijeenkomsten gaat organiseren waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd.

Niet strenger dan noodzakelijk

Eén vraag richt zich op een toezegging die de commissaris van de Koning Polman deed tijdens de laatste Statenvergadering van 8 oktober. Bos schrijft: "GS hebben, bij monde van de heer Polman, aangegeven niet strenger te zijn met het toepassen van coronaregels dan strikt noodzakelijk. Waarom is het dan toch zo ver kunnen komen dat Statenleden zijn uitgesloten van deelname aan Provinciale bijeenkomsten?"

De Zeeuwse Dag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 2 november jl. (foto: Omroep Zeeland)

