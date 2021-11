Muziekscholen nemen nieuw personeel aan voor QR-controle: 'Het zorgt bij ons voor veel klein leed'

"We merken dat er veel klein leed is", zegt directeur van de Zeeuwse muziekschool, Robert Vroegindeweij. "Gelukkig kunnen alle jongeren onder de 18 jaar gewoon bij ons naar binnen, maar boven de achttien moeten ze hun code laten zien. Dat zorgt ervoor dat sommige ouders buiten moeten wachten, of dat mensen hun proeflessen uitstellen totdat de coronamaatregelen weer versoepeld zijn."

'Een dubbel gevoel'

Volgens de directeur geven de coronamaatregelen een dubbel gevoel. "Aan de ene kant hebben we gezien dat corona ervoor heeft gezorgd dat enorm veel mensen weer muziek zijn gaan maken. Daar zijn wij heel blij mee, want muziek is goed voor mensen."

Muziekscholen moeten de QR-code checken (foto: Omroep Zeeland)

"Aan de andere kant zien we wat de maatregelen op dit moment doen met de muziekschool: niet iedereen komt nog naar de scholen toe." Om dat op te lossen bieden de muziekscholen daarom zoomlessen aan voor leerlingen die zich niet willen testen of vaccineren.

Directeur Robert Vroegindeweij hoopt dat er snel weer versoepelingen komen (foto: Omroep Zeeland)

"Want", vervolgt Vroegindeweij, "Muziek is heel belangrijk voor een mens. Zeker in de donkere dagen die eraan komen. Muziek geeft dat stukje geluk dat mensen in de winterdagen en in coronatijd misschien wel missen. We hopen daarom dat we zo snel mogelijk weer versoepelingen krijgen, zodat iedereen weer muzieklessen kan volgen."