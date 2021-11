Coronabesmettingen in Zeeland nog steeds boven de 200

(foto: Omroep Zeeland)

Middelburg heeft in absolute cijfers vandaag met 38 nieuwe besmettingen de koppositie in onze provincie.

Per gemeente, absoluut

vr 5 nov za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov di 9 nov Borsele 19 19 19 24 24 Goes 38 38 36 35 15 Hulst 17 17 18 16 36 Kapelle 12 12 7 8 8 Middelburg 33 33 39 24 38 Noord-Beveland 5 5 3 3 1 Reimerswaal 38 38 34 44 31 Schouwen-Duiveland 23 23 28 7 5 Sluis 9 9 12 15 2 Terneuzen 41 41 30 28 27 Tholen 13 13 29 23 27 Veere 11 11 16 9 9 Vlissingen 23 23 20 22 20 totaal Zeeland 282 232 291 258 243

Maar relatief gezien is het ook vandaag weer Reimerswaal die het zwaarst getroffen is. Namelijk 13,5 nieuwe besmettingen op iedere 10.000 inwoners.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

vr 5 nov za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov di 9 nov Borsele 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 Goes 9,8 9,8 9,2 9,0 3,8 Hulst 6,2 6,2 6,5 5,8 13,1 Kapelle 9,2 9,2 5,4 6,2 6,2 Middelburg 6,7 6,7 7,9 4,9 7,7 Noord-Beveland 6,5 6,5 3,9 3,9 1,3 Reimerswaal 16,6 16,6 14,8 19,2 13,5 Schouwen-Duiveland 6,7 6,7 8,2 2,0 1,5 Sluis 3,9 3,9 5,2 6,5 0,9 Terneuzen 7,5 7,5 5,5 5,1 5,0 Tholen 4,9 4,9 11,0 8,7 10,2 Veere 5,0 5,0 7,3 4,1 4,1 Vlissingen 5,2 5,2 4,5 4,9 4,5 totaal Zeeland 7,3 6,0 7,5 6,7 6,3

Het cijfer in Goes en Reimerswaal is in het laatste etmaal gezakt ten opzichte van het vorige etmaal. De Bevelandse zevendagenlijn zag er de laatste twee dagen toch al uit alsof die een plafond ging bereiken. De lijn is nu zelfs aan het dalen.

Zeeuws-Vlaanderen omhoog

Het plotselinge hoge cijfer in de gemeente Hulst en het aanhoudend hoge cijfer van Terneuzen maken dat de Zeeuws-Vlaamse trend nu omhoog gaat.

Bovenstaande grafiek geeft de zevendagenlijn per regio weer. De zevendagenlijn wordt ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd. Ieder punt op de lijn is de optelsom van de besmettingscijfers in die regio van de afgelopen zeven etmalen.