OM eist ruim vijf jaar cel tegen alle verdachten van drugslab Westdorpe

De mannen die vandaag terechtstonden zouden betrokken zijn geweest bij de productie van de drugs. Zelf ontkennen ze dat. Stuk voor stuk zeggen ze dat ze werkten als schoonmaker in het lab of kookten voor de groep. Eén van de verdachten beweerde zelfs dat hij uit Mexico zou zijn gehaald om een waterleiding te repareren.

"Ik denk dat ze mij voor de gek gehouden hebben", zei een 40-jarige verdachte uit Mexico. Toen de rechtbank hem vroeg of het dan niet vreemd was dat hij niet eerder soortgelijk werk had gedaan, beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Opgesloten in het drugslab

De rechtbank constateerde vandaag dat de mannen opgesloten zaten in het drugslab. Bij de inval in november vorig jaar moest de politie een hangslot doorknippen waarmee de enige ingang aan de buitenkant op slot zat. Twee verdachten gaven ook aan niet te veel te willen zeggen, omdat ze zich bedreigd voelen.

Toch vindt het OM het slot geen excuus. De ketting zou niet gebruikt zijn om de verdachten op te sluiten, maar om ongenode gasten buiten de deur te houden. Het kettingslot zou makkelijk door één van de verdachten, een lasser uit Mexico, losgemaakt kunnen worden.

Waar gaat deze zaak over? Het drugslab werd vorig jaar op 30 november ontdekt op een boerenerf bij Westdorpe door een onderzoek naar een groep die op grote schaal crystal meth zou maken. Ook in dit drugslab werd crystal meth geproduceerd. Volgens de tenlastelegging gaat het om ongeveer 278 kilogram crystal meth-kristallen en 350 liter crystal meth-olie. Twee Mexicanen (nu 40 en 49) en drie Dominicanen (31, 54 en 57 jaar) werden dezelfde dag aangehouden, een 55-jarige Tilburger twee maanden later. De Nederlander en één van de Dominicanen die in Rotterdam woont, zitten niet meer in voorarrest. De andere verdachten wel, zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De bewoners van het perceel, een man en een vrouw, zijn eerder ook opgepakt. Zij zijn nog steeds verdachten. Na de uitspraak in deze zaak, maakt het OM een beslissing over hun vervolging.

De rechtbank doet op 9 december uitspraak in deze zaak. Dat is langer dan gebruikelijk. Dat komt omdat het een grote zaak is met veel verdachten.

