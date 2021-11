Oefenen voor een olieramp met 'Roboduck' op de dijk bij Westkapelle

"Roboduck is een goed middel", zegt Simone Jay van Stichting Olievogel Nederland. "Hij beweegt over het strand en onze teams gaan proberen hem zo snel mogelijk te vangen. Hij is een olievogel en hij is aangespoeld nadat er een ramp heeft plaatsgevonden op zee."

Vogels zoeken

Natuurlijk was er niet echt een ramp. "We oefenen vandaag hoe je zo'n aanpak het beste kunt coördineren, bij een Kust Verzamel Punt", vertelt Jay. "Er zijn hier verschillende teams die vogels zoeken en in auto's zetten. We willen weten hoeveel dozen er in een auto passen en hoeveel vogels er naar het verzamelpunt gebracht kunnen worden binnen hoeveel tijd." De oefening werd georganiseerd door Rijkswaterstaat.

Kans op olieramp is altijd aanwezig

"De kans op een olieramp op zee is altijd aanwezig en dan kunnen vogels aanspoelen. We willen dan dat die dieren gecoördineerd worden gevangen en dat niet allerlei mensen, hoe goed bedoeld ook, dat zelf gaan doen", zei Jay. Zo waren er teams die de vogels met netten probeerden te vangen, maar ook teams van de dierenambulance die over het strand tussen Westkapelle en Zoutelande reden om olievogels te verzamelen.

"Die vogels worden dan hier bij het verzamelpunt gebracht, onderzocht door een dierenarts en vervolgens naar vogelopvangcentra in de buurt gebracht. Dat is de opzet van de hele oefening". Aan de oefening deden ongeveer dertig mensen mee.