Wim Hofman wint Zeeuwse Boekenprijs 2021

Wim Hofman heeft de Zeeuwse Boekenprijs gewonnen (foto: Roger Dohmen)

Schrijver en tekenaar Wim Hofman werd in februari tachtig jaar. Om zijn verjaardag te vieren bracht de Zeeuwse auteur het boek uit, waarin hij schrijft over thema's als liefde, angst, eenzaamheid en dood.

Hofman is vooral bekend van zijn kinderboeken. Hij ontving voor zijn werk Gouden en Zilveren Griffels, de Woutertje Pieterse Prijs, de Theo Thijssenprijs en de Max Velthuijs-prijs, maar nooit eerder de Zeeuwse Boekenprijs.

Er stonden in totaal vijf Zeeuwse boeken op de shortlist voor de Zeeuwse Boekenprijs: Wim Hofman - We vertrekken voordat het licht is

Anna de Bruyckere - Voor permanente bewoning

Liza van der Heijden-van der Werff, Susan Bakx-Plasmans, Wim van der Heijden, Mart Bakx - De Zeeuwse streekdrachten: goed gemutst

Sarah van der Maas - Nooit meer wachten

Jan Zwemer - Jacob Hendrik Schorer

De Zeeuwse Boekenprijs werd vanavond uitgereikt in CineCity in Vlissingen. Het is de 19e keer dat de Zeeuwse Boekenprijs wordt uitgereikt. De prijs is bedoeld om meer aandacht te genereren voor het Zeeuwse boek. Boeken komen in aanmerking voor de prijs als ze over Zeeland (of een aan Zeeland gerelateerd onderwerp) gaan, of als het is geschreven door een Zeeuwse auteur.

In 2003 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Toen ging de winst naar schrijfster Annejet van der Zijl, met Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.