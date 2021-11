Zeeuwse viroloog verwacht jaarlijkse coronaprik

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

Volgens Rottier hadden we deze zomer niet in een keer alle maatregelen moeten loslaten. Als we geleidelijk hadden versoepeld en per maatregel de netto-opbrengst hadden bekeken, zouden we nu beter weten welke maatregelen goed werken om besmetting te voorkomen, vindt de viroloog. "Het loslaten gaf een verkeerd signaal. Mensen dachten dat het voorbij was en dat zij weer hun gang konden gaan. Daardoor zijn zij niet meer bewust van het virus."

Onvermijdelijk

Dat er moet worden ingegrepen is volgens Rottier onvermijdelijk. In Zeeland is de besmettingsgraad nu 500 op 100.000 inwoners, na Limburg het hoogste aantal. En de ziekenhuizen in Limburg trekken inmiddels aan de bel, ze kunnen het niet meer aan. "De overheid moet drastische maatregelen nemen", zegt de viroloog. "Ik zou niet graag in de schoenen staan van de overheid op dit moment."

Prik verwachtingen niet realistisch gebleken

De verwachtingen van de vaccinatie worden niet geheel ingelost nu blijkt dat gevaccineerde personen ook nog besmet kunnen raken en de ziekte kunnen overdragen op anderen. "Ze worden wel bewezen minder ziek en eindigen minder snel in het ziekenhuis", aldus Rottier. De prik beschermt niet voor 100 procent, daarom vragen mensen zich af waarom we überhaupt zijn gaan vaccineren als het betekent dat er nog maatregelen nodig zijn. Rottier: "Het is op dit moment een van de weinige dingen die we kunnen doen tegen het virus." En dat zal nog een paar jaar zo gaan voorspelt de viroloog.

Hij voorziet dat de komende paar jaar ieder najaar wordt opgeroepen om een nieuwe prik te halen. "Het wordt vergelijkbaar met influenza, waar mensen met een zwak immuunsysteem zich ieder jaar voor laten vaccineren." De viroloog juicht daarom de boosterprik, geadviseerd door de Gezondheidsraad, ook toe. Vanaf december kunnen ouderen van boven de tachtig terecht bij de GGD voor zo'n vaccinatie, die na verloop van tijd ook beschikbaar wordt voor iedereen die een extra prik wil.

Testbereidheid moet omhoog

Rottier zegt dat testen ook belangrijk moet blijven, aangezien de testbereidheid niet heel hoog ligt op dit moment. Naast het testen is het ook van belang dat als je positief getest bent, dat je thuis blijft. Geïsoleerd van de overige gezinsleden. Er wordt op dit moment volgens Rottier slordig omgegaan met de quarantaineregels, terwijl die er juist voor gemaakt zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor iedereen die twijfelt wil Rottier nog op het hart drukken dat als je verkouden bent je jezelf het beste kunt laten testen, bij voorkeur bij de GGD. "Een zelftest is namelijk niet altijd betrouwbaar. Er zijn veel valse positieven en valse negatieven. Dus je kunt ernaast zitten. De test van de GGD is het meest betrouwbaar."

Luister hier het hele gesprek met de Zeeuwse viroloog Peter Rottier terug:

Zeeuwse viroloog voorziet nieuwe prikken