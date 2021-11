Onderzoek: is het veilig om rioolwater over de aardappelen te laten stromen?

Besproeien van perenbomen (foto: OZ)

Tijdens de droge zomers van de afgelopen twee jaar bleek dat zoet water een schaars goed is. De behoefte aan zoet water in de landbouw was groter dan de beschikbaarheid ervan.

Daarom onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) of zoet water, dat nu nog via het riool wordt weggepompt, kan worden hergebruikt voor irrigatie in de landbouw en fruitteelt. Maar dan moet het natuurlijk wel eerst goed worden gezuiverd. Niemand wil verontreinigd water over de aardappelen of de peren. En niemand wil de bodem vervuilen.

Proefgewassen

Het project EffluentFit4Food, vertaald: 'afvalwater geschikt voor voedsel', moet duidelijk maken welke schadelijke stoffen er in het afvalwater zitten en of die de voedselveiligheid van een aantal proefgewassen negatief beïnvloeden. De WUR werkt in het project samen met de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ritthem.

Uit het onderzoek moet duidelijk worden of rioolwater veilig gebruikt kan worden. (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt vanuit gegaan dat aanvullende zuivering nodig is, dus wordt er ook gekeken welke aanvullende technieken daarvoor kunnen worden gebruikt.

Tussen rioolwater en drinkwater

Het eindresultaat wordt dus water dat ergens tussen rioolwater en drinkwater inzit. Je kunt het als mens niet drinken, maar het is niet zo verontreinigd dat het schadelijk of vervuilend is voor planten en de bodem. Ook de mens moet er na consumptie van de geïrrigeerde landbouwproducten geen last van krijgen.

De provincie stelt in totaal 60 duizend euro aan subsidie beschikbaar voor het onderzoeksproject. Dat geldbedrag wordt verspreid over drie jaar verstrekt.