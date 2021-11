Politie sluit verkeersongeval Kanaalweg Retranchement uit

Een duiker bij de auto in het water (foto: HV Zeeland)

Onderzoek heeft uitgewezen dat er opzet in het spel moet zijn geweest. Of er sprake is van een misdrijf of van zelfdoding, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. "We zijn nog volop bezig met het onderzoek", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "Daarom houden we alle scenario's nog open."

De man is gisteren gevonden in een auto die in het kanaal was beland. De politie en de brandweer zijn de hele dag bezig geweest met onderzoek in en rond het water. Ook is huiszoeking gedaan bij de woning van de man in Sluis.

Lees ook: