Politie brengt beelden van oplichter Axelse vrouw naar buiten

Oplichter fraudeleus pinnen gezocht (foto: Opsporing Verzocht)

De man staat goed herkenbaar op de beelden. Hij is te zien terwijl hij aan het pinnen is. Hij stond op 14 juni bij een pinautomaat aan de Thomas Morelaan in Rotterdam. Diezelfde dag werd ook geld gepind bij een tankstation aan de Maasboulevard in Rotterdam.

Het slachtoffer werd via WhatsApp benaderd en dacht dat ze haar dochter aan de lijn had. Toen ze zoals gevraagd geld had overgemaakt, bleek dat naar een onbekende oplichter te zijn. Vervolgens werd kort achter elkaar zeven keer door deze man in Rotterdam gepind.

