Weerstand tegen scherpere regels huisvesting arbeidsmigranten: 'Over vijf jaar komt de plukrobot'

Arbeidsmigranten pauzeren tijdens de pluk op een fruitfbedrijf (foto: ANP)

De meeste raadspartijen willen de regels voor seizoenhuisvesting aanscherpen: géén gammele caravans of migranten wegstoppen op verlaten recreatieparken. In de plaats daarvan zouden ondernemers voor vaste, hoogwaardige voorzieningen moeten zorgen. Het aanscherpen van de regels voor seizoenhuisvesting sluit aan bij de bevindingen van een onderzoek van de commissie Roemer in de Tweede Kamer. Roemer pleitte voor eigen kamers en het ontkoppelen van arbeidscontracten en huurcontracten.

Polenhotel

Recentelijk kwam het Polenhotel van een fruitverwerker in Krabbendijke in het nieuws, als schoolvoorbeeld van een kwalitatief goed en veilig onderkomen. Om de bouw rendabel te maken, moeten ondernemers dan wél de kans hebben om de gebouwen buiten de seizoenpiek te verhuren. En - zo betoogden diverse raadsfracties- het bouwen van dergelijke woonverblijven zou illegale verhuur van woningen in de dorpen tegengaan. Want bij gebrek aan voldoende slaapplaatsen brengen uitzendbureaus de migranten nu onder in gewone woonhuizen.

Seizoensarbeiders tijdens 'de pluk' aan het begin van het plukseizoen (foto: Omroep Zeeland)

Op rozen

Fruitteler Jaap Slootweg uit Waarde, die de raadsleden toesprak, wil echter niets opgedrongen krijgen. Hij voert namens zo'n vijftien collega-bedrijven het woord. "De Poolse arbeiders zitten niet te springen om vaste huisvesting", zegt hij. "Bij ons zitten ze op rozen. Onze seizoenwerkers willen niet anders dan een stacaravan of mobiele woonunit." Het gaat dan wél om gecertificeerde voorzieningen die het AFK-keurmerk dragen - een kwaliteitsnorm van agrarische organisaties. Het merendeel van de telers in Reimerswaal heeft de zaken goed geregeld. "De goeden lijden onder de kwaden", zegt de fruitteler. Sinds 2019 is er nauwelijks meer sprake van misstanden in de fruitteelt, zegt hij. "Dat zijn allemaal indianenverhalen."

Plukrobot

Overigens is de vraag naar arbeidskrachten tijdens de fruitoogst van voorbijgaande aard, stelt de fruitteler. "We verwachten binnen vijf jaar de komst van een plukrobot. Dat scheelt vele handjes in de pluk." Bouwen voor seizoenwerkers is op termijn bouwen voor leegstand, verwacht hij. Volgens Slootweg zijn de arbeiders bovendien méér gebaat bij goede arbeidsomstandigheden dan bij de bouw van dure, inpandige woonvoorzieningen op het bedrijf waar ze werken. De gemeenteraad neemt 23 november een besluit over de aanscherping van de huisvestingsregels in Reimerswaal.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.

