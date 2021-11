Goedemorgen! Boomfeestdag, archeologische vondst en Boekenprijs

De man die maandagochtend in het water langs de Kanaalweg bij Retranchement is gevonden, is niet door een verkeersongeval om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Onderzoek heeft uitgewezen dat er opzet in het spel moet zijn geweest. Of er sprake is van een misdrijf of van zelfdoding, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. "We zijn nog volop bezig met het onderzoek", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "Daarom houden we alle scenario's nog open."

Boomfeestdag

Het is vandaag Nationale Boomfeestdag. Op diverse plekken in Zeeland worden bomen geplant. In Goes plant wethouder Cees Pille samen met leerlingen van basisschool De Tweern populieren aan de Columbusweg. De burgemeester van Terneuzen zal samen met een wethouder het nieuwe terrein openen waarmee er 7000 vierkante meter groen speelterrein bijkomt. Je gaat er vandaag bij Omroep Zeeland veel meer over lezen, zien en horen.

Opgravingen langs de Postweg bij Tholen (foto: Artefact)

Archeologen hebben bij Poortvliet de restanten van een boerderij gevonden van meer dan tweeduizend jaar oud. Ook troffen ze talrijke fragmenten van glazen armbanden uit die tijd aan. Het onderzoek vond de afgelopen twee maanden plaats op de plek waar een landbouwweg is gepland. Er zijn palen en een haardplaats gevonden van de woning annex stal. Archeologisch adviseur Karel Jan Kerckhaert van de gemeente Tholen spreekt van een 'unieke vondst'. De omtrekken van de boerderij - 14 meter lang en 5,5 meter breed was - zijn volledig in beeld gebracht.

'Afvalwater geschikt voor voedsel'

Rioolwater zuiveren zodat het kan worden gebruikt om gewassen te bevloeien. Dat is het doel van het onderzoeksproject EffluentFit4Food dat Wageningen University & Research uitvoert in samenwerking met de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem. Zeeland subsidieert het project met 60 duizend euro. Tijdens de droge zomers van de afgelopen twee jaar bleek dat zoet water een schaars goed is. De behoefte aan zoet water in de landbouw was groter dan de beschikbaarheid ervan. Daarom onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) of zoet water, dat nu nog via het riool wordt weggepompt, kan worden hergebruikt voor irrigatie in de landbouw en fruitteelt.

Wim Hofman wint de Zeeuwse Boekenprijs 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Wim Hofman uit Vlissingen is de winnaar van de Zeeuwse Boekenprijs 2021. Het boek 'We vertrekken voordat het licht is' werd als beste verkozen door de jury, die onder andere bestaat uit commissaris van de koning Han Polman en historicus Tobias van Gent, die vorig jaar de prijs won met zijn boek over de Slag om de Schelde.

VV Arnemuiden krijgt nieuwe trainer

En nog een sportbericht: VV Arnemuiden en trainer Daan Eikenhout gaan na dit seizoen uit elkaar. Dat laat de vereniging weten in een verklaring. Eikenhout is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van de club. Volgens het bestuur zijn de trainer en spelersgroep vastbesloten om het seizoen gezamenlijk op een mooie manier af te sluiten. Arnemuiden staat momenteel op plek acht in de 2e klasse E.

De kust bij Vlissingen (foto: Bert Goedegebuure, Koudekerke)

Het weer

Veel bewolking en her en der een drup regen. Vanmiddag opklaringen met een temperatuur van 10 á 11 graden bij een zwak tot matige zuid tot zuidwesten wind.