Slechtziende Marleen vroeg om een vrijwilliger maar kreeg een vriendin voor het leven

Marleen Werbrouck-Maenhout weet hoe belangrijk die vrijwilligers kunnen zijn. Door gezondheidsredenen werd haar zicht de laatste jaren steeds slechter en dat houdt in dat ze niet meer zelfstandig een wandeling kan maken door haar geliefde stad Sluis.

Hulp accepteren

Sinds haar zicht sterk afnam, werd de wereld van Marleen steeds kleiner: "Je moet aanvaarden dat het niet meer is zoals vroeger. Ik heb wel lang geprobeerd alleen te lopen, maar ik verdwaalde, zodat iemand mij naar huis moest brengen. Dat was niet fijn. Nu heb ik een vaste middag en daar kijk ik naar uit."

Marleen en Lisa op een bankje in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Op die vaste middag komt Lisa Volkers langs om arm in arm die wandeling te maken. Naast alle instructies die ze dan geeft, wordt er volop gekletst over van alles en nog wat in het leven.

Lisa kwam in contact met Marleen via het project Vrijwilliger Plus van de gemeente Sluis. Ze besloot onlangs dat ze graag vrijwilliger wilde worden. "Dat kwam eigenlijk omdat ik zo veel mensen sprak die eenzaam zijn, zeker na de coronacrisis. Er zijn zo veel mensen die alleen thuis zitten. Ik kan ze helaas niet allemaal helpen", vertelt Lisa.

Vrijwilliger Plus

Zes inwoners van de gemeente Sluis zijn momenteel actief als vrijwilliger en zeven hebben net een cursus afgerond. Sluis is de tweede Zeeuwse gemeente die een dergelijke opleiding aanbiedt. In Noord-Beveland gebeurt dit ook al. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet om mantelzorgers te ontlasten of om eenzaamheid tegen te gaan.

De training bestaat uit acht dagdelen en is heel breed. De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer psychische aandoeningen, dementie, mensen met een beperking en mensen met verslavingsproblematiek. Jessica van As is zorgmakelaar bij de gemeente. Volgens haar is het best een intensieve training: "Maar dat is ook om dat extra stukje bagage mee te geven."

De gemeente ziet de vrijwilliger als een aanvulling op de zorg die er al is. "Mensen krijgen bijvoorbeeld al professionele zorg, maar dat is toch echt anders. De vrijwilliger heeft net dat stukje extra aandacht en is voor mensen vaak laagdrempeliger om naartoe te gaan. Het is heel belangrijk om ook andere contacten te hebben dan contacten uit je eigen kleine kringetje en daar kan die vrijwilliger dan een aanvulling op zijn", aldus Van As.

Meer dan een zorgmaatje

Voor Lisa brengt het net zo veel positiviteit als voor Marleen. Ze ziet het wekelijkse uitje niet als werk of verplichting: "Ik vind het heerlijk om met Marleen te praten. Het gaat veel verder dan alleen een zorgmaatje. Zij leeft ook mee als er wat in mijn leven gebeurt en dat is denk ik heel goed. Het zorgt ervoor dat de balans goed blijft."